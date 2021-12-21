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    首頁　>　新竹縣

    談大新竹合併升格 朱立倫：應該直接同時合併竹竹苗地區

    國民黨主席朱立倫認為，現在該討論的不僅是竹竹合併，而是應儘速設立「竹竹苗科技都」籌備委員會，以2026年為目標開始啟動規劃。（資料照，記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫認為，現在該討論的不僅是竹竹合併，而是應儘速設立「竹竹苗科技都」籌備委員會，以2026年為目標開始啟動規劃。（資料照，記者田裕華攝）

    2021/12/21 18:02

    〔記者林良昇／台北報導〕針對竹竹合併升格議題，國民黨主席朱立倫今表示，國民黨樂見新竹及各區域有更好發展，但台灣國土重劃是國家發展的綜合性大戰略，應當依據地方發展與未來願景做妥適調整，不應為了一黨一人之私就量身定做、倉促修法。

    朱立倫今在臉書發文說，單純聚焦推動新竹縣市合併，不過是為了特定人士謀選舉利益的短視作為，如果前瞻該區域特殊的產業定位與未來發展，更應該直接同時合併竹竹苗地區，將該區作為台灣未來的半導體與科技之都規劃，才能真正帶動區域與國家發展。

    朱立倫認為，為了實現此一目標，現在該討論的不僅是竹竹合併，而是應儘速設立「竹竹苗科技都」籌備委員會，以2026年為目標開始啟動規劃。

    朱立倫表示，除了竹竹苗區域以外，北北基區域、宜花東區域、中彰投區域、雲嘉區域、台南與高雄屏東，以及外島區域，要考慮「我們對這些地方的未來發展規劃與願景想像是什麼」？他說，有些區域在合併數年之後，內部的偏鄉資源失衡問題並沒有得到解決，執政者應該以區域特色、資源分配、財政收支、教育資源、水資源、社會福利等分配及執行面去全面考量，這才是台灣當前討論國土重規劃的意義所在。

    朱立倫喊話民進黨：是否願意修財劃法？

    朱立倫說，只有前瞻台灣整體未來發展，同步擬定其他縣市的區域規劃，並且重新訂定一套中央與地方之間、地方與地方之間的預算分配機制，才能夠為城市與國家發展奠定合理的資源基礎。

    朱立倫也對民進黨喊話，是否願意一起修改20年未動的「財政收支劃分法」？

    朱立倫指出，六都改制已超過10年，「財劃法」修法仍原地踏步，造成「統籌分配款」加「一般補助款」的大餅總數固定情況下，不斷拉大直轄市與省轄縣市之間的貧富差距，導致「富都窮縣」的怪現狀。

    朱立倫說，如果民進黨是真心要討論區域治理與地方發展，那更應該一視同仁地解決除了「地方制度法」外，涉及「財劃法」及「公共債務法」的中央稅收與地方資源分配問題，而非單獨針對新竹或其他特定縣市做升格討論。

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