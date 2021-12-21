大補！湖口長安高爾夫球場拍定 竹縣可進帳1.7億

新竹縣政府稅務局移送長安高球場法拍清繳欠稅成功了第1步，可望替縣庫帶入1億7000多萬的收入。（圖由竹縣府提供）

2021/12/21 16:21

〔記者黃美珠／竹縣報導〕還在營業的湖口長安高爾夫球場因欠稅被法拍，以7億6000多萬拍賣掉球場建物及球道等，新竹縣政府稅務局主張優先債權，獲得其中2億3700多萬，扣除應上繳的中央統籌分配稅款和必須「下分」給鄉鎮的地價和房屋稅，幫縣庫實際掙得1億7393萬進帳，讓縣府未來不管是還債或做建設都可以更游刃有餘。

縣府稅務局表示，長安球場從2000年起陸續積欠縣府地價稅和房屋稅，包含滯納金在內，總共面臨近7000萬的欠稅金待清繳，是縣府的欠稅大戶。

為此，稅務局每年都把長安球場移送行政執行署新竹分署強制執行，期間曾於2016年順利法拍賣出，但因後續出現所有權人提出爭執且興訟、另有承受人撤銷拍定等，只好重新鑑價啟動再次拍賣作業。

只是礙於長安高球場的會館、周邊建物與球場內外土地分屬不同人所有，產權龐雜之外，高球場這類特殊的商用不動產流通性低卻價格高昂，所以再次拍賣作業始終不順。

不斷努力之後，上個月初總算重啟拍賣，雖然首次沒人應買，但經把標的物切割成甲乙丙丁4個標案後終於拍賣出2標，也就是最有價值的球場建築及球道含部分外圍土地，總共211筆土地、6筆建物，以7億6154萬成交！

該局表示，他們陳報的優先債權共2億3612萬，分別包含因這次拍賣後辦理所有權移轉所生的土地增值稅共1億8860元。另就是地價稅4044萬跟房屋稅708萬。

當中因土增稅有20％要上繳中央做統籌分配，另地價、房屋稅各有20％要當縣統籌款外，還各需分30％和40％給湖口鄉公所，所以實際縣庫可收得的錢約是1億7000多萬，對一向財政短絀的新竹縣來說是個佳音，比計畫推動的「囤房稅」1年9000多萬收入還多。

新竹縣政府稅務局移送長安高球場法拍清繳欠稅成功了第1步，可望替縣庫帶入1億7000多萬的收入。（圖由竹縣府提供）

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