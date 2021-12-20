竹縣新豐垃圾掩埋場大火又復燃 天冷轉雨期待有救

新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場大火再起。（讀者提供）

2021/12/20 17:34

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場火苗今天早上再起！大火引發的黑濃煙讓遠在省道台68東西向快速公路竹東端就清晰可見。縣府府環保局副局長羅仕臣直言，堆置的垃圾會因發酵而生熱、產生甲烷，時間到了就會悶燒引發大火，要徹底解決這個問題，長期只能寄望後年年底縣有焚化爐啟用後不再有垃圾堆置，眼前則期待近日雷伊颱風的外圍環流能帶入豐沛水氣，至少下雨1週才可望完全撲滅。

羅仕臣說，新竹縣每天約有260噸垃圾，契約委外日處理量是220噸，每天至少有40噸必須要暫時堆置在新豐竹北區域垃圾場內。

他說，垃圾堆置會發酵，發酵過程生熱、增溫且產生甲烷。為了處理新豐垃圾場年年自燃好幾次的問題，他們近年除曾改變垃圾的堆置方式，讓搶救的機具更容易進入，也在超高堆置區裝設了沼氣管幫助排除沼氣，但依舊無法有效改善垃圾的自燃現象。

他說，目前前述垃圾場堆置的垃圾是10萬噸，預估到後年年底自有焚化爐啟用將累積堆置約15、6萬噸。

自有焚化爐上線服役後，新竹縣每天產出的垃圾可望不需要再堆置，屆時焚化爐也會配合每天去化部分的暫置垃圾。

此外，該局也正規劃在焚化爐啟用之前，委外把暫置垃圾做成燃料棒轉供有需要的廠商燃燒鍋爐使用，希望雙管齊下解決暫置垃圾的去化問題。

但是前述都算是「遠水」，羅仕臣直言暫時救不了19日一早竄出的垃圾場「近火」，因為天旱是失火的關鍵！

縣府消防局在昨天早上11點多獲報垃圾場大火，直到今天凌晨3點半過才完全撲滅，沒想到今天早上9點過後又死灰復燃，所以只能期待近日天氣轉雨能幫忙滅火！但是以其內部悶燒的狀況，羅仕臣評估必須下至少一個禮拜的雨才有可能完全把深層悶燒的火苗給澆熄。

新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場大火再起。（讀者提供）

從台六八東西向竹東這一側就可見新豐海邊、因垃圾場大火而生的滾滾濃煙。（記者黃美珠攝）

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