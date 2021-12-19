推動終身教育為職志 竹縣劉桂珍獲社會教育貢獻獎

新竹縣民劉桂珍（右）在竹東社區大學服務8年多，並擔任執行秘書，透過社大平台發掘地方人才，培養專業師資，為地方創造優質的終身學習環境，今年度榮獲教育部社會教育貢獻獎個人獎的肯定。（竹縣府提供）

2021/12/19 17:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮民劉桂珍，對鄉土有著深刻的情誼，在竹東社區大學服務8年多，並擔任執行秘書，透過社大平台發掘地方人才，培養專業師資，為地方創造優質的終身學習環境，今年度榮獲教育部社會教育貢獻獎個人獎的肯定。

縣長楊文科說，社會教育的推動不僅來自政府的力量，需要更多熱心人士的參與，劉桂珍女士無私的奉獻與不輟的努力，凝聚人才為終身學習付出，足以做為民眾表率，獲獎實至名歸。

劉桂珍致力推動大竹東地區終身教育學習工作，不斷充實自己，在師範大學接受社區領導人培訓、社區記者培訓，以及社大共學主題交流會議等，將新觀念帶入竹東社大；此外，有鑑於偏鄉高齡人口逐年增加，她鼓勵年長者學習使用電腦及智慧型手機，也辦理社區太極拳氣功健身操課程，加強人際互動與手腦協調。

劉桂珍說，成人教育工作是在探索生命的意義、實現自我，透過社會教育的資源開創人生新風景。她和志同道合的朋友也投入低碳生活工作室，推動多元化的特色課程與交流。

教育處長楊郡慈表示，劉桂珍將客家文化、成人教育、社區營造及環境保護等議題，有計劃地結合多方教育資源，落實以終身學習拓展家庭教育功能的理念，為民眾創造一個優質的學習環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法