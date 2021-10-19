夏夜海風變秋風 「2021竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」週末登場

美麗的竹北新月沙灘，本週末將有今年「遲到」的海洋音樂嘉年華登場。（記者黃美珠攝）

2021/10/19 16:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕被武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情耽誤的「2021竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華」儘管遲到但終究沒有不到，就將在本週末登場！竹北市公所邀請網紅「圓圓」主持週六晚的沙灘音樂會，找來「八三夭」、「五堅情」、高爾宣、安苡葳等藝人輪番在秋夜高歌。市長何淦銘、代表會主席林啟賢等今天合體替這場原該吹夏夜海洋風的活動造勢宣傳，歡迎民眾前往同嗨，或者全程守住直播。

市長何淦銘說，這2天的活動，公所除每天號召150名志工一起淨灘，另於週六以「High浪來襲Play一夏」為名。準備了獨木舟與風帆車、人體泡泡足球、沙灘排球、新月風箏DIY共4場濱海或是水上休閒娛樂活動，場場限額100人體驗，享樂的同時也守護健康周全。

週日（24）除延續往年多樣的體驗活動，另用「Fun遊竹北卡打車」結合新月沙灘周邊農漁業景點，帶領來客欣賞竹北豆子埔溪自行車道沿路風光。

週六的主要體驗活動中，獨木舟與風帆車體驗將追風逐浪，甚至實際下水。人體泡泡足球跟沙灘排球都在沙灘上活動，活動當天還特別安排排球辣妹亮相，平添現場吸睛的風景。

至於新月風箏DIY將提供限量、免費的風箏供學習手做，大、小朋友可以創作專屬的趣味童玩，也能當場放飛，讓疫情期間的苦悶一起隨風而逝。

何淦銘提醒民眾，配合週六的晚會，新月沙灘周邊道路將從下午3點開始到晚上10點半執行交通管制，市府安排有接駁專車，平均每10到15分鐘會有1班，活動現場內則有電動車接送，專供老弱婦孺或是行動不便者使用。

竹北市今夏的新月沙灘海洋音樂嘉年華會受疫情影響，雖「遲」但終究是「到」了，本週六登場。（記者黃美珠攝）

竹北新月沙灘海域是很多SUP（如圖）、風帆船等水上活動玩家的天堂，本週六的活動，市公所就安排有獨木舟和風帆車的體驗。（記者黃美珠攝）

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