吳濁流文學小旅行 造訪實境虛擬跟「鐵血詩人」相遇

關西國小的紅葉，就是客籍「鐵血詩人」吳濁流所栽。（資料照，記者黃美珠攝）

2021/10/18 14:04

〔記者黃美珠／新埔報導〕受疫情影響，開辦10多年的吳濁流文藝營今年首度改用文學小旅行的方式呈現，學員們除參觀吳濁流故居，也走訪他筆下時常提到的關西和錦山2所小學，讓吳濁流作品中的世界真實躍然眼前，給所有喜歡文學創作的他們能走「近」吳濁流當年的創作場域，透過造訪實境虛擬等「鐵血詩人」相遇。

縣長楊文科同時身兼財團法人新竹縣文化基金會董事長，這場由該基金會跟縣府文化局共同舉辦的「吳濁流文學小旅行」走讀活動，日前邀請文史學者起來帶領學員一起認識被譽為「鐵血詩人」的吳濁流。

縣府表示，這場文學小旅行就市場戶外走讀活動。大家除參觀吳濁流故居，也尋訪吳濁流作品：關西月、別關西、牛鬥口、錦山遠眺、鳥嘴山下、以及錦山楓等，在多首地景詩中不斷提及的關西、錦山2所國小，一探其地景詩所描繪的場景實境，進而深度感受吳濁流當時的創作心境與生活觀察。

其中錦山國小校內有16棵82歲的老槭樹，每年12月、1月之交。樹葉轉紅成了該校校內一道美麗的風景，因為這16棵老槭樹是當年吳濁流所種下的，成了該校的無價珍寶，衍生年年都有錦山「紅葉節」代代相傳。

經過這樣的文學遊程，讓人對已經遠去的吳濁流及其作品有全新的樣貌和認知。縣府文化局表示，這個文學小旅行11月中還會有一場，且將特別安排弱勢家庭的子女免費參加，讓文學的饗宴可以滋潤到每一個階層的人心。

關西國小的紅葉，就是客籍「鐵血詩人」吳濁流所栽。（資料照，記者黃美珠攝）

吳濁流文學小旅行學員們造訪吳濁流故居，仔細聆聽導覽者的解說。（記者黃美珠攝）

關西國小的紅葉，就是客籍「鐵血詩人」吳濁流所栽。（資料照，記者黃美珠攝）

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