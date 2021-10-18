關西鹿江盃立石比賽 67隊參加、大人小孩都來了

今年特優的立石創作「頑石南山」。（記者黃美珠攝）

2021/10/18 11:43

〔記者黃美珠／關西報導〕台灣雖是海島國家，高山溪流瀑布景致誘人，但國人普遍恐水，近半個月，北部更發生多起民眾出遊卻被暴漲溪（海）水圍困，甚至有人因此丟失性命的悲劇。然而近日新竹縣關西鎮南山大橋下卻有場台灣少數在河川舉辦的活動～鹿江盃立石比賽，活動結合地方鄉土文化、社區總體營造、表演團隊等，透過玩石頭，激發大小來客的團隊創意，也讓大家從親水的實戰體驗，認識乾淨水、友善土地的重要。

財團法人鹿江教育基金會執行長陳玉蟾說，今年雖有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）干擾，但60隊名額仍是迅速秒殺，最後實際衝到有67隊出賽，創下7年來最多人的1次。當中不乏許多老面孔，其中台北醫學大學的校友們甚至把這場比賽當成他們固定的同學會，有人從單身來玩到這次連小孩都抱來現場。

這次拿下第一名的特優作品「頑石南山」，勝出的理由就在巧！簡單1、20顆石頭，充分展現成功對抗地心引力的技巧，還巧妙利用鳳山溪水倒影，和晴空、如棉花般的白雲共構出一幅沉穩、難以撼動的美景，讓人神往。

優等獎之1的「石頭遊戲」，不同於特優獎是志同道合朋友間的眾志成城所做，他們是梁國寶、鄭麗珠帶著寶貝女兒梁宇琪組成「石在促咪隊」的家庭成就。梁家7年出賽5次，至少拿獎2次，其中包含最佳創意獎。

梁國寶說，他們原來就愛玩端午立蛋，到了海邊、溪邊就玩立石。立石的訣竅沒有別的，只要靜下心來好好跟手上的石頭對話，最多2、30秒就能掌握到它的重心所在，順勢而為抓取平衡就可以立起，跟立蛋很像。

小學4年級的小哥哥曾子瑜沒有前述伯伯們的技巧和想法，他帶著幼兒園大班的弟弟子熙撿了幾塊石頭，跟著爸爸媽媽做了一個上岸回家的海龜，取名「回歸（龜）榮耀」，直接卻純真的創作很是吸睛。

這場另類的親水嘉年華，鹿江教育基金會也請來FOCA福爾摩沙馬戲團在鳳山溪水上舞台演出，提供參賽者不一樣的活動享受。也邀請84歲的步道師羅吉榮到場，分享他超過1甲子以卵石堆砌石階、駁崁的生態工法，讓參賽者迅速入門如何疊石、立石，也從中領悟大地和溪流透過這樣的方式獲得呼吸，迎回現場讓小朋友們此起彼落「這裡有青蛙耶！」的驚呼。

「頑石南山」出自朋友間的合作。（記者黃美珠攝）

優等作品之一的「石頭遊戲」。（記者黃美珠攝）

另件優等作品「斜槓人生」。（圖由陳玉蟾提供）

優等獎得主之一的梁國寶和鄭麗珠跟女兒梁宇琪一家3口都是立石高手。（記者黃美珠攝）

鹿江立石比賽現場在鳳山溪水上另有FOCA福爾摩沙馬戲團的精彩演出。（記者黃美珠攝）

今年的鹿江立石賽也特別在鳳山溪上架設舞台邀請FOCA福爾摩沙馬戲團到場表演。（記者黃美珠攝）

今年的鹿江立石賽也特別在鳳山溪上架設舞台邀請FOCA福爾摩沙馬戲團到場表演。（記者黃美珠攝）

今年的鹿江盃立石比賽人氣爆棚。（記者黃美珠攝）

曾子瑜、曾子熙小兄弟所創作的「回歸（龜）榮耀」。（記者黃美珠攝）

小學4年級的曾子瑜（中）正跟身旁的弟弟子熙以及媽媽努力打造「回歸（龜）榮耀」。（記者黃美珠攝）

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