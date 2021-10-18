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    觀星夕照！7500萬補助創生環境營造 打造湖口後花園

    新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫示意圖。（竹縣府提供）

    新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫示意圖。（竹縣府提供）

    2021/10/18 11:33

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府在湖口地區規劃的「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，獲中央核定7500萬元經費，打算串接湖口老街周邊登山步道，改善茶園地景，並連結在地產業，引導遊客往郊山茶園逛遊，地方說明會獲各方支持，預計最快明年底可完工。

    縣長楊文科表示，位在新竹縣北端的湖口鄉，親山、近海，觀光休閒產業和農業資源有待整合升級，縣府團隊研擬「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，爭取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，獲核定工程總經費7500萬元，中央補助6000萬、地方配合1500萬，預計2022年底完工。

    交通旅遊處長游志祥說，湖口「觀星夕照」計畫目標，將從湖口都市計畫地區擴及周邊可立即取得的土地範圍，以簡單、自然、好用的原則，進行空間改造。計畫內容串接湖口老街周邊登山步道，將大片茶園間形成連續步道，改善既有路徑、茶園地景，鏈結在地產業等客庄地景特色，分流引導湖口老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。

    縣府團隊日前舉辦地方說明會，湖口鄉長林志華、各級民意代表、村長、農會、在地產業及民眾等出席。

    游志祥表示，計畫方向獲各方支持，將盡快將設計規劃定案，今年年底前召開施工前說明會，期讓本案如期如質完工。未來透過整合串接湖口老街到茶園步道，透過品茗･賞景･生態遊的輕旅行，在綠意芬多精中，提供旅人身心靈紓壓體驗，打造湖口「心靈後花園」。

    新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫示意圖。（竹縣府提供）

    新竹縣湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫示意圖。（竹縣府提供）

    湖口「觀星夕照」計畫打算串接湖口老街周邊登山步道，分流引導老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。（記者廖雪茹攝）

    湖口「觀星夕照」計畫打算串接湖口老街周邊登山步道，分流引導老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。（記者廖雪茹攝）

    湖口「觀星夕照」計畫打算串接湖口老街周邊登山步道，分流引導老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。（記者廖雪茹攝）

    湖口「觀星夕照」計畫打算串接湖口老街周邊登山步道，分流引導老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。（記者廖雪茹攝）

    湖口「觀星夕照」計畫打算串接湖口老街周邊登山步道，分流引導老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。（記者廖雪茹攝）

    湖口「觀星夕照」計畫打算串接湖口老街周邊登山步道，分流引導老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。（記者廖雪茹攝）

    湖口「觀星夕照」計畫打算串接湖口老街周邊登山步道，分流引導老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。（記者廖雪茹攝）

    湖口「觀星夕照」計畫打算串接湖口老街周邊登山步道，分流引導老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。（記者廖雪茹攝）

    湖口「觀星夕照」計畫打算串接湖口老街周邊登山步道，分流引導老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。（記者廖雪茹攝）

    湖口「觀星夕照」計畫打算串接湖口老街周邊登山步道，分流引導老街遊客往四周郊山茶園逛遊，作為整體風貌營造主軸。（記者廖雪茹攝）

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