從木炭、清潔到藝術 「木酢達人」讓廢木華麗轉身

從木炭、清潔到藝術，「木酢達人」不斷研發創新，讓廢棄木材華麗轉身。（木酢達人提供）

2021/10/17 19:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕黝黑的木炭居然可以種植？還可以淨化空氣？台灣品牌「木酢達人」本著「森林循環生態永續」的初衷，承襲上一代的製炭技術，利用剩餘修枝木材，透過高溫燒製成木炭與木酢液，生產一系列炭綠產品，今年更創意推出炭盆栽、國產材家具等，把綠意帶進家中，將日用品昇華為藝術，讓原本廢棄的木材，發揮得淋漓盡致！

「一棵樹、一修枝、一塊炭、一洗劑！」木酢達人創辦人陳偉誠，與大學同學謝惠婷、劉泰逸、王志良、洪瑋麟、彭逃凡等人，13年前共同投入新竹縣湖口老街的社區營造，漸漸萌生創業的夢想。當時他們發現，果樹修枝以及校園、社區、道路修剪的廢棄樹枝，很多都送焚化爐焚燒，再利用率低，秉持著珍惜林木資源的角度，逐步思考與建立了森林循環的創業計畫。

特別是他們與74歲的木匠師傅陳嘉進，合作挑選回收後的林木材料，可作為木作家具的優先留存，其他部分則進入炭化流程，送往傳承自日本師傅所指導建置的竹炭窯廠內，以高溫燒製成木炭，同時蒐集燒炭時的水煙，蒸餾成木酢液，再依其特性研發成木酢系列清潔產品；與此同時，他們在湖口投入植樹造林工作，落實循環經濟的理念！

木酢達人團隊研發、生產的肌膚和居家清潔產品，已有近20萬個家庭長期使用；同時也結合商品推出清洗洗衣機與冷氣機、居家清潔等到府清潔服務，今年更大膽推出炭盆栽！

炭藝師謝惠婷說，炭盆栽從燒製到植栽的搭配，歷經了超過1000小時的發想、試驗，今年經過農委會林試所檢測，炭盆栽能在一定空間內產生3倍負離子的效果，每件炭盆栽都是獨一無二的藝術品！在空氣污染和疫情影響下，炭盆栽把綠意帶進生活中，淨化空氣也美化家園。

木酢達人團隊創業不忘回饋，除了每月定期捐贈物資或提供弱勢工作機會，今年木酢達人更成為國發會「森林循環地方創生-湖口青年培力站」諮詢基地，目前每月都有規劃培訓課程，輔導青年留鄉創生再造價值，一起發揮創意讓生活更美好！

台灣品牌「木酢達人」一群七年級團隊，本著「循環永續生態永續」的初衷，鼓勵大家一起發揮創意讓生活更美好！（木酢達人提供）

台灣品牌「木酢達人」推陳出新，研發一系列對環境無毒無害的保養及清潔用品。（記者廖雪茹攝）

從炭盆的燒製到植物的搭配，木酢達人團隊歷經了1000小時的發想、試驗，成功創作出令人眼睛為之一亮的炭盆栽。（木酢達人提供）

每件炭盆栽都是獨一無二的藝術品！（木酢達人提供）

「森林循環湖口創生」地方創生青年培力工作站，將輔導青年開創地方創生事業，每月規劃培訓課程，推廣綠炭生態DIY，鼓勵大家一起發揮創意讓生活更美好！（木酢達人提供）

「森林循環湖口創生」地方創生青年培力工作站，將輔導青年開創地方創生事業，每月規劃培訓課程，推廣綠炭生態DIY，鼓勵大家一起發揮創意讓生活更美好！（木酢達人提供）

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