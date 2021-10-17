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    首頁　>　新竹縣

    人妻偷吃小10歲研究生 嬌喊火車便當招式爆幹棒

    示意圖

    示意圖

    2021/10/17 11:48

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚15年陳姓人妻在飲料店打工時，認識小10歲的同事劉姓研究生，雙方在LINE對話中描述性愛姿勢，結果有人將二人姦情密報陳女先生，陳男向新竹地院提告對劉姓小王求償100萬元，法官最後判准45萬。

    結婚15年的蔡男說，妻子陳女去年1月為貼補家用而於茶飲專賣店打工，因此認識同事劉姓研究生，去年9月他接獲陌生人的簡訊告知，他太太在外與一個小10歲的男學生出雙入對、共同過夜，他因此查看妻子手機，發現二人去年5月起即開始約會，隨即憤而與妻子當面攤牌，妻子也坦承不諱，由於二人line通話內容親密而露骨，造成他內心痛苦不堪，用心經營15年的婚姻徹底破碎、再難維繫，去年10月協議離婚後，他痛苦不堪、自此須藉由藥物始能入眠，甚至一度有輕生念頭，若非一心為繼續獨力扶養2名未成年子女而強自振作，否則勢將一蹶不振，憤而對劉男求償100萬元。

    劉男說與陳女僅曾為同事關係，從未交往或一同出遊過。蔡男無法證明他知道陳女已婚，或二人間存有任何超出正常男女友誼交往之行為。

    法官勘驗二人LINE對話，陳女「我喜歡昨天晚上，在你家洗澡，穿著你的Ｔ恤，睡前和你聊天，睡醒還可以抱抱，我想要永遠這樣！」劉男「早安！醒了嗎？睡美人！我跟妳說，我這一輩子都不會交女朋友的！我愛妳！我愛妳！我愛妳！」陳女「我在，只是突然不太確定，不知道你愛的是我還是我的身體？」

    二人甚至於對話中，描述並模擬對方性愛姿勢、觸摸對方的性器官，如劉男「用手揉我的蛋蛋袋，妳是躺的，不過屁股被抬高了一點，所以是有點由上往下的，我還想過火車便當，就是我站著，把妳面對我整個抱起來，妳的腳掛在我手上！」陳女「可以把我抱起來很棒，爆幹棒！應該很爽！舒服！」劉男「下次抱起來爆幹！」

    法官認為，這些對話已足以證明兩人顯有已逾越一般異性朋友交往之情，最後判劉男需賠償人夫45萬元。

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