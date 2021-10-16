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    首頁　>　新竹縣

    義民客語說故事擂台賽決戰 鼓勵學童努力傳承媽媽的話

    「全國義民祭在新竹縣」系列活動之一的客語說故事擂台賽，今（16日）在新埔鎮褒忠義民廟會議室舉行決賽，縣長楊文科頒獎給寶石國小謝崴至等低年級組前6名學童。（記者廖雪茹攝）

    「全國義民祭在新竹縣」系列活動之一的客語說故事擂台賽，今（16日）在新埔鎮褒忠義民廟會議室舉行決賽，縣長楊文科頒獎給寶石國小謝崴至等低年級組前6名學童。（記者廖雪茹攝）

    2021/10/16 17:27

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「全國義民祭在新竹縣」系列活動之一的客語說故事擂台賽，今天（16日）在新埔鎮褒忠義民廟會議室舉行決賽，縣長楊文科頒獎給寶石國小謝崴至等低年級組前6名學童，鼓勵每個家庭都要講母語，讓媽媽的話傳承下去。

    客語說故事擂台賽以義民祭典為主題，10月2日初賽各組選出的18強，16日進行決賽，縣長楊文科、教育處長楊郡慈、文化局長李安妤、義民廟董事長林光華等一同到場為選手加油。

    教育處表示，這次參賽者最小的是峨眉國小一年級學童楊斯晴，也有社會青年參與， 故事的題材包含義民廟的歷史、義民祭典的內容、枋寮聯庄祭典區的介紹、義民廟遊覽經驗等，甚至跟上時事，因COVID-19影響，祭典型態的轉變也納入題材，為義民文化傳承增添幾許活力與新意，是一個很好認識客家文化的機會。

    評審依故事內容、客語發音、肢體動作及時間掌控等標準評分，選出各組前3名。各項成績依名次排名（從第一名往下）如下：

    國小低年級組-謝崴至、黃巾宸、劉孟勳、楊斯晴、張雅棠、劉庭瑄；國小高年級組-李欣芸、溫世博、徐翎珂、劉靖博、陳立穎、詹可歆；國高中職組-葉于霆、林玉惠、傅亨哲、魏莉錞、魏靖娜；大專院校組-劉妙怡、邱郁晴。

    「全國義民祭在新竹縣」系列活動之一的客語說故事擂台賽，今（16日）在新埔鎮褒忠義民廟會議室舉行決賽。（記者廖雪茹攝）

    「全國義民祭在新竹縣」系列活動之一的客語說故事擂台賽，今（16日）在新埔鎮褒忠義民廟會議室舉行決賽。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府舉辦「全國義民祭在新竹縣」客語說故事擂台賽，鼓勵每個家庭都要講母語，讓媽媽的話傳承下去。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府舉辦「全國義民祭在新竹縣」客語說故事擂台賽，鼓勵每個家庭都要講母語，讓媽媽的話傳承下去。（記者廖雪茹攝）

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