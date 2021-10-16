柯建銘：反對大新竹合併的 心裡都有鬼

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天（16日）出席「大新竹當好」協會成立茶會時，提及大新竹合併升格對發展的效益，民意支持度也越來越高了，批評「反對大新竹合併的，心裡都有鬼，都是在算他們的政治利益」。 （記者廖雪茹攝）

2021/10/16 17:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘今天（16日）出席「大新竹當好」協會成立茶會時，提及大新竹合併升格對發展的效益，民意支持度也越來越高了，質疑為什麼有人反對？他批評「反對大新竹合併的，心裡都有鬼，都是在算他們的政治利益」，並點名反對的都是國民黨、時代力量和民眾黨。

柯建銘分享整個議題的經過，他說，行政首長都會有遺憾或期待，林智堅市長接受自由時報專訪倡議大新竹合併，他一早看到報紙，直覺是老生常談，因為竹竹合併升格有125萬人口的門檻，但林當晚聯繫他，提及楊文科縣長支持並建議修法降為100萬人口，聽到這句話決定「馬上要跟」，畢竟等了很久，大家終於有共識。

柯建銘說，大新竹合併升格議題週週做民調，民調支持度越來越高，符合國家需求與城市治理等好處，都是正面的，應該共同為地方發展著想。合併升格帶來的綜合效果，如清大與竹教大、交大與陽明、台大新竹地區醫院的合併一樣，但大新竹合併為什麼有人反對？他直言反對大新竹合併的心裡都有鬼，都是在算他們的政治利益，否則為了城市發展好為何要反對？很奇怪！他並點名反對的都是國民黨、時代力量和民眾黨。

柯建銘還說，原本同意大新竹合併升格的楊文科縣長，過幾天卻召集會議改口變成竹竹苗合併升格，「就是要破局，以國民黨的政治思維破局」，但他也對楊說，新竹縣57萬人、新竹市45萬人，新竹縣比新竹市多12萬人，合併升格的大新竹市長選局，對民進黨而言只有4成把握。

柯建銘強調，修法調降升格的人口門檻後任何人都可以選，有人卻質疑是為了林智堅1人修法、還說機關算盡，好像林智堅選就一定會贏，哪裡有這種事！「挑戰困難也是個價值，地方要凝聚共識，立法院就交給我」，對的事情就去做。

柯並提及民眾黨高虹安提出當了8年市長不能再選，這有法律常識嗎？而有意參選新竹市長的時代力量邱顯智也反對，他也無法理解，看來只有民進黨真正為了大新竹發展而努力。

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