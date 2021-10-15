防範城中城！竹縣加強安檢 揪出2大樓消防安全設備有問題

新竹縣消防員檢測悅豪大飯店內的消防安全設備，統統過關。（記者黃美珠攝）

2021/10/15 17:54

〔記者黃美珠／竹縣報導〕防範高雄城中城大火悲劇，新竹縣政府消防局今天安檢竹北、湖口2地3棟老舊、住商混合型大樓消防設備，除了作為防疫旅館的竹北悅豪大飯店過關，竹北金寶大樓和湖口北美大樓都有消防安全設備故障或逃生通道被阻、防火安全門被破壞甚至上鎖狀況，消防局將針對消防通道被阻查報給縣府工務處，其他則開單告發，要求改善。

消防局直言，金寶和北美大樓類似高雄城中城，這類建物管委會不完備，部分樓層根本沒有住人，所以屋主往往放任不管，別說是追蹤消防安全設備的缺失改善有困難，就連安檢不是不得其門而入，就是要開單也找不到對象！

第三消防大隊的應變之策就是請現住戶推派代表成立管委會，一起努力把消防安全設備改善到符合規定，也針對現住戶做消防設備的使用安全宣導，並對北美大樓進行搶救部署的演練。

消防局說，城中城這類住、商混合型大樓，早期多辦曾有過百貨公司、電影院等，停業後雖有部分樓層用套房分租方式經營，但相關樓層卻閒置，有時連想進去做消防安檢都沒辦法。

高雄城中城大火後，消防局初步清查全縣有竹北悅豪大飯店和金寶大樓、及湖口北美大樓3棟建物符合老舊、住商混合型的優先加強安檢資格。除了悅豪大飯店跟住宅大樓連通，金寶和北美2棟大樓原都是舊戲院轉出租套房大樓，特別值得注意。

消防局第一大隊副大隊長陳孟嬬說，依法必須設置消防安全設備的列管公共場所，甲類由消防設備公司每半年全面檢查1次，甲類以外的則是每年全面檢查1次。至於消防局的複查作業則是甲類1年抽查1次，甲類以外每2年抽查1次。

悅豪大飯店今年度的複查曾有小部分（煙霧）探測器未過關，經開立現改單後已完成改善。

至於金寶大樓去年度複查發現的瑕疵已改善，但今天下午加強安檢時又被發現消防通道受阻，部分消防安全設備已經故障。

湖口北美大樓同金寶大樓有相同問題，大樓住戶還把原本可以防火、防煙的安全門破壞，變成柵欄式的幫助通風，讓防火門失去防火功能，部分防火門還被上鎖！

消防局局長孫福佑提醒鄉親，這些建物所處的區域道路較小，嚴重影響消防車輛的部署救災規劃，加上老舊大樓新、舊法規適用性上等因素，類似場所真的不幸發生火災時，相較於新興重劃區的大樓，更加危險。

消防局將加強消防安全宣導與相關設備的稽查，也會把這些大樓提報給建築主管機關，確認場所在使用用途、防火區劃等有無相關問題，回歸建物合法使用的根本面來防範意外的發生，也呼籲鄉親選擇租住處務必要選擇合法且設備都能正常運作的大樓才能交上平安好運。

湖口北美大樓的防火門被破壞成柵欄式的，一旦發生火警將無法發揮原應有的防火、防煙功能。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府消防局第1大隊抽檢竹北悅豪大飯店的煙霧探測器，確認運作正常。（記者黃美珠攝）

湖口消防分隊在北美大樓模擬梯間布線執行入室搶救。（記者黃美珠攝）

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