跟著百年前的隘勇線攀登油羅山 享受「森」呼吸也玩考古拼圖
〔記者黃美珠／新竹報導〕自從上山、下海可以脫口罩以後，很多人搶著上山「森」呼吸，五峰鄉、海拔1764公尺的油羅山近來因此爆火。除了一路筆直的杉木林下，有著被落葉、土石層層堆積出軟Q如彈簧床般的步道使人童心大發，血藤所建的藤蔓樂園讓人歇腳時會想突然來一聲泰山吼紓壓。特別的是，第一登山口往三角點的路徑有超過9成跟百年前的日治隘勇線重疊，沿線可見監督所、木炭窯等遺跡，山友們突然間化身「印第安那瓊斯」玩起了考古、解密的拼圖遊戲，意外從中多了解一分台灣這塊土地。
新竹縣政府原住民族行政處處長、尖石鄉泰雅族頭目雲天寶說，油羅山就在尖石鄉梅花村跟五峰鄉竹林、花園2村之間，當年日本人治台期間侵略他們的傳統領域，利用在山稜線上佈設隘勇線攻打部落，油羅山上就有隘勇線，迄今仍存有羅山駐在所的遺跡。
然而學界卻認為駐在所都設在部落裡，隘勇線上的是監督所或分遣所，因此油羅山上的遺跡，以其規模研判應是監督所。只是日人成功統治部落以後，油羅山隘勇監督所先後降格改制為分遣所、駐在所，最後再隨著隘勇線改叫警備線而走入歷史。
山友登高途中，除了可見土石堆疊而仍能辨識的隘寮夯土牆腳，也看到了監督所中貌似砲台、槍眼等可供射擊防禦的駁崁牆。
沿路上山，地面更有不少已經嵌死的絕緣礙子破片，或被樹幹包覆且撐裂的礙子，似乎昭告著這裡在百年前曾經架設過通了電的鐵絲網般，讓人處處都可耙梳出原來當年的隘勇線就在自己的腳下，只是變身成了登山步道。
監督所遺跡旁還有1個可容納至少3、4人，深約1.5公尺的木炭窯，據說是當年做木炭，給隘勇保暖用的。新竹林區管理處竹東工作站羅山分站巡山員瓦蛋．西亞子則說，那邊都是人造的杉林，早年杉木開採後要運下山前，有些人會利用這個木炭窯稍微烘烤一下木頭，使之筆直後便利運送。
然而演變至今，有路過的登山客「戲精」上身，把這個木炭窯當成了「黑熊洞」、「黑洞」，先是驚呼被「黑洞」吞噬一般陷入無底深淵，最後卻變魔術似地，從木炭窯底部的「黑熊洞」鑽爬回到人間。
在油羅山三角點上不想做例行性的遠眺，有人倒立慶賀疫情總算解封，或利用樹根所佈建的伸展台走秀慶賀。
血藤樂園旁有顆心形的天然拱心石，2處都是極佳的網美照打卡地，有些人下山前刻意多保留一些時間，歡喜拍好、拍滿。