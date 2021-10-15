竹竹合併「量身訂做」？ 時力民調：高達35.5％認同

時代力量立委與黨籍新竹縣市議員今於立法院召開「反對倉促政治升格 徹底檢討行政區劃財政劃分」記者會。（記者楊丞彧攝）

2021/10/15 11:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕新竹市長林智堅拋出「竹竹合併」後廣受各方熱議，也獲得立法院民進黨團總召柯建銘等黨內高層支持。時代力量立委與黨籍新竹縣市議員今於立法院召開「反對倉促政治升格 徹底檢討行政區劃財政劃分」記者會，直指竹竹合併並不能解決市政問題，反而還會造成苗栗因兩都磁吸效應而更加邊緣化，也呼籲政府應提出更合理的財政分配制度。

新竹市議員林彥甫表示，新竹市長林智堅拋出此議題後引起全國矚目，而他們針對這個議題所做的民調顯示，針對竹竹合併是否為量身訂做、因人設事，同意這樣說法的有高達35.5%，不同意的則為31.4%。林彥甫說，這樣的民調結果，恰好印證多數民眾對於林智堅市長遲至現在才拋出所謂竹竹縣市合併，認為林市長是別有用心。

新竹市議員蔡惠婷也指出，從民調中也看到，有高達73.8%民眾是贊成修正財政劃分，也就是打破六都與一般縣市的差別待遇，也顯示社會期待政府有作為，提出平等且合理的財政資源重新分配。大竹苗的政治人物有義務跳脫縣市之間的惡性競爭，為區域發展均衡提出更有前瞻性的財政劃分與願景。

新竹縣議員連郁婷則呼籲，新竹市長林智堅在卸任後仍可重視這個問題，相關人士的倡議若可以在明年選舉結束後繼續重視的話，未來的合併的確有望。連郁婷希望所有人不要炒作這議題，因為過去也有政治人物這樣講，但選完就不了了之。若大家重視竹竹苗生活圈，應該現在就要開始檢討相關法規。

新竹市議員廖子齊也以她在新竹市香山區竹苗交界處的成長經驗為例，該地發展確實跟竹南科學園區有很大連動關係，她也指控林智堅與民進黨市議員鋪天蓋地宣傳竹竹合併，好像升格是市政問題萬靈丹。她呼籲林智堅別把所有市政問題都牽拖到竹竹沒合併，並以此為理由幫自己爭取下一份工作。

立委王婉諭則以苗栗女兒角度談到，合併議題倉促且欠缺討論規劃，無論從歷史軌跡或是產業發展來看，苗栗都有其重要性，以及與新竹連動關係。此外，百年來竹竹苗是浪漫臺三線客家文化中心，客家人口佔比新竹市3成、新竹縣7成、苗栗縣6成，談行政區劃分時無法迴避族群因素，應都要納入考慮，獨漏苗栗是沒有意義的。

王婉諭強調，假設竹竹獨立升格情況下，苗栗縣將成為從台北到台中唯一的非直轄市，台中與新竹的磁吸效應將更顯著，進一步將苗栗邊緣化，資源也會更加缺乏。當談到行政區升格或規劃時，務必把這些因素都一併考慮進去，做完整通盤的考慮，她呼籲在行政區劃分應該做審慎考慮，並作整體評估。

（註：「高達」二字確實出自林議員之口）

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