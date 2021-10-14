台1線替代道路從舊社到新社 地方建議命名「道卡斯路」

新竹縣政府推動的台1線替代道路工程計畫，擬採橋梁設計，跨越竹北市澎湖窟圳生態景觀，獲地方文史工作者肯定。（記者廖雪茹攝）

2021/10/14 19:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府推動的台1線替代道路工程計畫，擬採橋梁設計，跨越竹北市澎湖窟圳生態景觀，獲地方文史工作者肯定，更建議未來將新建道路命名為「道卡斯路」，呼應舊社到新社的歷史，讓道路工程同時具環境與文化內涵，也讓大新竹區擁有第一條紀念平埔竹塹社的道路。

縣府表示，重新啟動的台1線替代道路工程計畫，由工務處在8月舉辦地方說明會後，完成所有前置作業，環保局預計本月25日舉辦環評大會，如經審查核備，即可正式向中央爭取經費，進入發包和施工階段。

工務處長林鶴斯表示，台1線替代道路主線規劃北端起於明新科大南側，從台1線分出，以高架橋往南跨越鳳山溪、頭前溪後，與南端台68線武陵高架匝道銜接，總長4.434公里，考量規模和經費龐大，將分1、2期工程推動，第1期為南端的台68線武陵匝道到中正西路（縣道118）間路段，第2期則從北端的台1線到中正西路。

前竹北市民代表許育綸等文史工作者表示，上述工程與澎湖窟圳3號碑生態暨景觀園區交會，該區有少見的湧泉自然資源，10多年前獲水利單位補助整治，他肯定道路設計採50公尺I型鋼樑橋跨越保留，讓澎湖窟圳維持原貌。

許育綸指出，根據文獻史料，平埔道卡斯族人原活躍在鳳山溪、頭前溪流域，以漁獵農耕維生，後因人口漸增，遷徙到新竹舊社、竹北新社等地，並往桃竹苗各地開枝散葉，其在大新竹的傳統領域正好與台1線替代道路路線相同。

許育綸說，竹北市擁有新竹縣定古蹟「采田福地」，為全台僅存的原住民祠堂，已故的前竹塹社七姓公祭祀公業理事長廖英授，生前也積極爭取道卡斯族竹塹社的正名和文化復興；各地以原住民傳統領域命名的道路，有台北市凱達格蘭大道、台南市西拉雅大道、高雄市馬卡道路等，未來若能將新建的台1線替代道路命名道卡斯路，除了呼應舊社到新社的歷史，更能讓道路工程同時具環境與文化內涵。

新竹縣政府推動的台1線替代道路工程計畫，擬採橋梁設計，跨越竹北市澎湖窟圳生態景觀，獲地方文史工作者肯定。（記者廖雪茹攝）

地方文史工作者建議未來將台1線替代道路命名為「道卡斯路」，呼應舊社到新社的歷史，讓道路工程同時具環境與文化內涵，也讓大大新竹區擁有第一條紀念平埔竹塹社的道路。（竹縣府提供）

新竹縣政府表示，台1線替代道路主線規劃北端起於明新科大南側，從台1線分出，以高架橋往南跨越鳳山溪、頭前溪後，與南端台68線武陵高架匝道銜接，總長4.434公里。（記者廖雪茹攝）

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