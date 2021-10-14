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    首頁　>　新竹縣

    竹縣65～69歲 7600人要打莫德納第2劑 統統造冊免約打

    新竹縣政府決定替7600名65歲到69歲的長輩直接造冊安排接種第2劑的莫德鈉。（圖由竹縣府提供）

    新竹縣政府決定替7600名65歲到69歲的長輩直接造冊安排接種第2劑的莫德鈉。（圖由竹縣府提供）

    2021/10/14 18:06

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府今天表示，配合中央COVID-19疫苗免費預約平台的第12輪接種讓莫德納、BNT以及AZ3種疫苗分2階段、5梯次預約接種，縣府為確保65歲以上到69歲一般鄉親和55歲以上到59歲的原民鄉親能儘速打到第2劑，將用接造冊、免上網域約的方式，開放7月16日以前已接種第1劑莫德納且間隔滿10週以上的前述年齡層民眾接種第2劑。縣府規劃符合資格的7600人將從18起到20日收到村里長所分發的通知單，22和23日就可就近到醫療院所施打。

    縣府提醒符合前述資格的鄉親，如果屆時沒收到通知單，請在21日以前逕洽轄區的衛生所補開，如果戶籍不在新竹縣的人，就必須上網去中央預約平台登記預約。

    至於迄今還沒有接種疫苗的鄉親，也請把握機會上網預約施打，目前疫苗數量供應穩定，第12輪共有BNT、莫德納以及AZ共3種疫苗提供接種，施打時程將分10月22日起到27日的第1波，跟10月28日起到11月3日為止的第2波，分2階段接種。

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