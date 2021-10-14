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    首頁　>　新竹縣

    取消存款ATM吐鈔少了「5位數」 她急電客服竟「沒有溢款」

    1名女子稱近日ATM存錢，機台卻在點鈔後出現異常，螢幕上的金額與存入金額不符，她因此取消這筆交易，不料退出的款項「少了5位數」，銀行客服則回應「沒有溢款」。（資料照）

    1名女子稱近日ATM存錢，機台卻在點鈔後出現異常，螢幕上的金額與存入金額不符，她因此取消這筆交易，不料退出的款項「少了5位數」，銀行客服則回應「沒有溢款」。（資料照）

    2021/10/14 19:14

    〔即時新聞／綜合報導〕1名女子在臉書發文抱怨，她近日前往便利商店使用自動櫃員機（ATM）存錢，機台卻在點鈔後出現異常，螢幕上的金額與存入金額不符，她因此取消這筆交易，不料退出的款項「少了5位數」，銀行客服則回應「沒有溢款」。

    女子在臉書社團「爆料公社」發文表示，她9日前往新竹縣湖口鄉的1間便利商店，透過裡頭擺放的自動櫃員機存錢，她15萬元現鈔放入，經機台點鈔後，螢幕上顯示的數字竟然只有13萬元，原Po因此取消交易，不料此時出鈔口的鈔票金額只有13萬元，少了2萬元現金。

    女子在發現金額不對的當下，才從便利商店店員處得知，那台提款機有故障問題，但故障告示牌遭其他客人撕毀，導致原Po用到1台故障的機器存錢，她也緊急致電銀行客服人員反映此事，事後接到來電回覆，銀行方檢查後發現「沒有溢款」。

    對此，原Po感到相當委屈，她聲稱確定存款前放入的是150張1000元鈔票，「請問我少的兩萬去哪裡了？」她稱這筆錢是做生意要叫貨的款項，每天結帳後必須存入帳戶中。

    許多網友閱讀完此貼文，紛紛推測「鈔票掉入機台夾層卡住了」，也有不少有過相同經歷的網友稱最後結局都「不了了之」，有人建議原Po報警備案，「已經有很多案例存超過十萬被吃錢」、「學會一次，不要太相信機器，就算是他有溢款，他也會回答你沒有」；原PO表示，目前正在等銀行方拆卸機台進行檢查。

    1名女子稱近日ATM存錢，機台卻在點鈔後出現異常，螢幕上的金額與存入金額不符，她因此取消這筆交易，不料退出的款項「少了5位數」，銀行客服則回應「沒有溢款」。（資料照）

    1名女子稱近日ATM存錢，機台卻在點鈔後出現異常，螢幕上的金額與存入金額不符，她因此取消這筆交易，不料退出的款項「少了5位數」，銀行客服則回應「沒有溢款」。（資料照）

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