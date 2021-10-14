關西新城圳南華段漂魚屍、油花 環保局緝兇

新竹縣關西鎮新城圳南華段水域今天原因不明出現大量油污，疑似因此造成魚群暴斃。（記者黃美珠攝）

2021/10/14 16:38

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮新城圳南華段水域今天又見死魚漂屍在一片油花當中，示警民眾飲用水源又遭污染！鄉親們質疑是附近某工廠所致，但業者強調他們廢水全部回收、零排放不可能造成污染，當下配合環保局採檢廠內雨污水混排管路，初步認定還算正常。不過環保局稽查員深入追查則發現當地護岸有可疑油品，真正禍首待釐清。

新竹縣關西鎮環境守護協會理事長溫志洸、會員鍾國強、行政院政務顧問黃源慶、縣議員徐瑜新秘書陳忠國、鎮長劉德樑以及新埔分局東安派出所員警獲悉先後到場關切，縣府環保局水污染防治科科員們則率先進入被質疑的工廠稽查。

環保局說，這家專門蒸餾有機溶劑的工廠，製程當中只有加熱鍋爐需使用重油，其他並無使用油品。他們針對民眾的懷疑對業者做廠區內外的稽查，確認並無排放工業廢水的管路。不過工廠距離魚屍和油污最嚴重處僅約100公尺遠，廠外的圳水水面是零星魚屍和油花的開端，再一路向下游蔓延，環保局初步研判禍源就在業者廠房附近。

環保局總共在廠內外及魚屍漂浮最多處共採3個點的水樣，初步化驗酸鹼值，再後送檢驗重金屬等。除了廠內的檢驗結果顯示pH值在6點多，廠外的圳水都是pH值7點多，研判廠內的雨水排水道水質偏酸，可能跟酸雨有關。

另外，由於被懷疑的業者獲准取用新城圳水供製程使用，環保局也循線追查，發現取水管線有局部小滲漏而出現噴水現象，被溪水噴濺到的護岸及雜草等就有出現油花，懷疑不明油品可能就存在於護岸，將全面清查周邊所有可能的污染源以釐清。

黃源慶說，事發處在自來水淨水場取水口上游，魚屍一路往南華橋蔓延至少7、800公尺遠，不僅攸關全關西鎮民的飲用水安全，也連帶影響下游鳳山溪沿線的居民，相關單位一定要徹查且重罰污染者。

關西鎮環境守護協會成員鍾國強擔心魚屍持續腐敗，不僅衍生空氣污染，更將惡化水質，在環保局調查告一段落後，他自告奮勇下水清撈魚屍，鎮長劉德樑則允諾派公所清潔隊到場協助清理善後。

新竹縣政府環保局水污科到魚屍和油污最多的水域採取水樣化驗。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮的新城圳位在關西淨水場取水口上游，魚屍和大量油污的場景，讓很多鄉親感到擔憂自家的飲用水安全。（記者黃美珠攝）

魚屍最多、油污也最濃處（圖左下），距離被懷疑的工廠（圖上、中處）直線約莫100公尺遠。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府環保局稽查員（蹲者）在被懷疑是禍首的工廠內，依鄉親的期待，採驗該廠雨水和生活污水的混排通道水質。（記者黃美珠攝）

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