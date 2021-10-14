喬債被控偷金項鍊 桃園男遭9人圍毆致死

桃園梁男喬債務反遭8男1女圍毆致死、新竹檢方依妨害自由、傷害致死等罪嫌起訴。（記者洪美秀攝）

2021/10/14 12:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕桃園市一名剛滿18歲的梁姓男子8月4日跟家人說要到新竹縣竹北市喬一筆債務，卻遭人圍毆住院，沒多久即腦死不治。梁男疑索討金錢不成，遭對方指控偷取一條金項鍊，且被多人動用私刑圍毆到重傷昏過去，梁男被送醫後5天腦死不治；新竹地檢署偵查終結，涉案的8男1女分別依傷害、妨害自由、傷害致死、聚眾鬥毆致死在場助勢等罪嫌起訴。

新竹檢方指出，8月4日晚間，梁男到新竹縣竹北市一處檳榔攤喬一筆15萬元的債務，梁男請陳男代為向簡討錢，卻遭陳、范男懷疑梁藉機偷取一條金項鍊，隨後將其押到檳榔攤2樓泡茶區客廳，對梁拳打腳踢，隨後又通知簡，找來8男1女支援打架，其中包含未成年少年。

陳男將梁男推倒狂踹，簡則嗆梁三字經，其餘在場助勢者則高喊「打給他死」，且用小鋁棒痛毆梁，之後再將他帶到檳榔店車庫，由范男手持塑膠椅、摺疊麻將桌、滾輪辦公椅砸向梁的頭部及身體，最後，梁受不了疼痛，向簡稱債務問題已不存在，簡才帶著一票人離開。

簡男離開後，陳男、范男仍繼續折磨梁男，不但對其摑臉，還找來另名陳男逼迫梁做出拱橋姿勢，只要梁體力不支或姿勢不穩，就繼續拳打腳踢，或被木椅、滾輪辦公椅、鐵鉤毆打，導致梁頭部外傷併顱內出血、頭皮大片出血、胸部多處挫傷、前額區橫向骨折，等梁全身是血、倒地不起，范男等人才將其送醫。

檢方認，兩名陳男與范男涉犯妨害自由、傷害致罪嫌，其餘人犯傷害罪、聚眾鬥毆致死在場助勢罪嫌。另外，簡男找來一票小弟，其中包含兩名未成年少年共同實施犯罪，也都依兒少福利法加重其刑。由於范姓、簡性與兩名陳姓男子等4人因細故夥眾毆擊凌虐被害人致死，惡性重大，行徑兇殘，都向法院建請從重量行，以示懲戒。

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