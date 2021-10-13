新竹縣「泰雅族的言者與牧者」紀錄片 傳承耆老智慧

新竹縣耗時3年多規劃製播的原住民族紀錄片「泰雅族的言者與牧者」，今天（13日）在尖石鄉原住民族文化館舉辦特映會與座談，兩位主角-泰雅族耆老黑帶‧巴彥（右）和牧師阿棟‧優帕司（左），現身分享拍片歷程及喜悅。（記者廖雪茹攝）

2021/10/13 17:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣耗時3年多規劃製播的原住民族紀錄片「泰雅族的言者與牧者」今（13）日在尖石鄉原住民文化館舉辦特映會與座談，邀請偏鄉教師及鄉親一同欣賞， 兩位主角-泰雅族耆老黑帶‧巴彥和牧師阿棟‧優帕司，現身分享拍片歷程及喜悅。

特映會以肅穆悠揚的泰雅族吟唱及祈福儀式揭開序幕，縣長楊文科出席表示，新竹縣很幸運的擁有原、客、閩、漢、新等五大族群，族群融合展現美麗而獨特的台灣文化；為了傳承並發揚寶貴的文化資產，一定要將耆老們的智慧與生命經驗記錄下來，這項文化使命，縣府責無旁貸。

文化局長李安妤說，3年多來為了拍攝泰雅族耆老的生命故事，紀錄片工作團隊-台灣泰雅爾族永續協會費心調查研究，演示泰雅族群遷徙的路徑，收錄了泰雅古調、口簧琴的演奏、傳統器具製作、部落祭儀等難得的歷史片段，並陪伴耆老重返現場，足跡遍佈新竹縣尖石鄉鎮西堡、花蓮縣壽豐、高雄市那瑪夏等。

「言者」娓娓道出黑帶‧巴彥（Heitay Payan，漢名：曾作振）作為文化保存者的付出與心願，從發揮天賦繪製文物圖像、進行文史工作訪問部落耆老，甚至是寫作泰雅語維基百科的過程。他期許時下年輕人把握機會多向長輩請教，讓祖先的文化傳承下去。「牧者」則從土地與人的關係切入，說明阿棟‧優帕司（Atung Yupas，漢名：莊錦秀）的從政之路，是為了實現原住民族的土地正義、為了部落人權而發聲。

特映會後座談不僅兩位主角現身，也邀請到導演團隊鄭光博、施聖文、陳文彬等，與校長、教師和地方人士交流。10月22日在文化局演藝廳還有一場首映會暨座談，11、12月並將在嘉興、新光、桃山等國小展開校園巡迴影展，盼以紀錄片參與教育現場向下紮根，歡迎各校共襄盛舉。

「泰雅族的言者與牧者」今天（13日）在尖石鄉原住民族文化館舉辦特映會，邀請偏鄉教師及鄉親一同欣賞。（記者廖雪茹攝）

「泰雅族的言者與牧者」今天（13日）在尖石鄉原住民族文化館舉辦特映會，邀請偏鄉教師及鄉親一同欣賞。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（中）出席「泰雅族的言者與牧者」特映會，感謝泰雅族耆老黑帶‧巴彥（左3）和牧師阿棟‧優帕司（右3）分享生命故事。（記者廖雪茹攝）

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