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    首頁　>　新竹縣

    竹縣議員將增1席 公聽會支持峨眉鄉劃為獨立選舉區

    新竹縣選委會表示，中選會昨（12日）到竹縣召開選區劃分公聽會，與會人員全數支持峨眉鄉獨立劃分選區，以保障偏鄉發展，中選會將納入審議參考。 （竹縣府提供）

    新竹縣選委會表示，中選會昨（12日）到竹縣召開選區劃分公聽會，與會人員全數支持峨眉鄉獨立劃分選區，以保障偏鄉發展，中選會將納入審議參考。 （竹縣府提供）

    2021/10/13 11:22

    〔記者廖雪茹／竹縣報導〕因應新竹縣人口增加，下屆議會議員席次可望增加1席，今年5月新竹縣選舉委員會函報新竹縣議員選舉區變更草案，將峨眉鄉劃為獨立選舉區；新竹縣選委會表示，中選會昨（12日）到竹縣召開選區劃分公聽會，與會人員全數支持峨眉鄉獨立劃分選區，以保障偏鄉發展，中選會將納入審議參考。

    新竹縣選委會表示，新竹縣總人口數去年11月突破57萬人，依據《地方立法機關組織準則》相關規定，人口數達56萬人時，議員席次依法可增加1席。

    新竹縣在歷次選舉區變更，已分別將竹北市、湖口鄉、新豐鄉、關西鎮、新埔鎮、芎林鄉和寶山鄉等鄉鎮，劃為單一選舉區，目前合併選舉區除原住民鄉鎮的尖石鄉和五峰鄉外，第10選舉區的北埔鄉和峨眉鄉也是。

    中選會12日下午在新竹縣選委會召開選區劃分公聽會，由中選會副主委陳朝建擔任主持人，新竹縣選委會主委楊文科、立委林思銘、多位鄉鎮長、議員和代表與會討論。

    縣選委會表示，與會人員全數支持讓峨眉鄉劃為獨立選舉區，以保障偏鄉、區域均衡，鄉親也對選區劃分各自表達意見，陳副主委將把意見帶回中選會作為審議此案參考。

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