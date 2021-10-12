爸爸不見了！ 本土劇女星游詩璟臉書焦急求助協尋

本土劇女星游詩璟今天（12日）在臉書發文，焦急地懇請大家協尋她父親！（擷取自臉書）

2021/10/12 16:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕本土劇女星游詩璟今天（12日）在臉書發文，焦急地懇請大家協尋父親！她表示，昨晚10點接獲媽媽來電說爸爸不見了，爸爸不會不告晚歸，也不曾獨自在外過夜；而11日下午3點10分，是她最後看到爸爸開著車的監視器畫面；新竹縣竹東警方表示，昨晚獲報後，已通報各單位積極協尋中。

游詩璟在臉書貼文表示，爸爸身體一向都很健康，平常作息正常、不菸不酒、飲食清淡，每天都會去健走、爬山。父親節過後，爸爸的左眼小中風，視力降低，後來就醫接受治療，分別於8月18日、9月15日治療第一次和第二次，原訂10月13日要治療第三次；但爸爸卻不見了。

游詩璟說，眼睛小中風讓爸爸開始焦慮、憂鬱。9月23日早上，她陪爸爸去複診，爸爸說他沒辦法睡覺，所以當天下午又陪爸爸看了身心科。醫生說爸爸有點憂鬱和焦慮，所以開了藥給爸爸。

「請問有沒有什麼辦法可以找到我爸爸？」「請問有沒有人可以幫忙？」「我現在真的不知道該怎麼辦！」她憂心的說，昨天10月11日晚上10點，媽媽打電話來說爸爸不見了，爸爸從來沒晚歸沒打電話給媽媽，也從來沒有不回家在外面過夜。而且這次爸爸沒有帶手機出門。

11日下午3點10分，是她最後看到爸爸開著車的監視器畫面-新竹竹東的北平路上。貼文並提及她的爸爸穿紫色上衣、黑色長褲、戴迷彩鴨舌帽，開Nissan深鐵灰色的Livina，車號BGS開頭。

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