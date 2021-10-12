竹北豆子埔溪水環境營造 公民參與工作坊13日登場

站在水中的白鷺鷥，讓人有時間就此凍住的悠閒感。（記者黃美珠攝）

2021/10/12 16:45

〔記者黃美珠／竹縣報導〕改造竹北豆子埔溪，新竹縣政府工務處將在明（13）日下午2點，在文信爬蟲兩棲公園辦理公民參與工作坊，向在地居民、社區組織協會、環保團體說明縣府對當地水環境營造的初步規劃，並聽取民眾心聲，讓計畫可以由下而上更接地氣，不僅重塑豆子埔溪乾淨、討喜的水環境，也平添竹北市的社區內觀光新景點。

縣長楊文科說，要利用這次機會把竹北的母親河、豆子埔溪一次整治完成，讓它能像是南韓首爾的漢江、台中市的綠川一樣美麗。工務處這次很用心地要邀集周邊居民們一起參與，這是很重大的建設計畫，希望縣府各局處全力配合，也期待鄉親們一起集思廣益。

縣府工務處長林鶴斯昨天特別在主管會報上簡報豆子埔溪水環境營造計畫。他說，竹北豆子埔溪全長11.4公里，依地理環境、周邊開發情形分為4段。上游的農業休閒區，主要是從東山橋起到安溪寮橋之間，將新增規劃生態滯洪池公園，並配合串連既有步道、自行車道，提供民眾休閒活動空間。

中上游算是都市綠廊區，也就是從安溪寮橋到縣政1號橋段，這裡將會加強綠美化，營造水道內的生態棲地。這段流經縣治區，兩岸的行道樹還是五色鳥的家，民眾可在此跟新竹縣的縣鳥相逢。

第3段的中下游區被規劃為親水生活區，從縣政1號橋起一直到中華路西側的社崙橋為止，可以連接竹北舊市街，未來計劃加強親水空間的營造，提升民眾生活與水岸之間的互動。最下游的生態田園區則從社崙橋開始一直到出海口為止，定位在生態及田園景觀保留區，將配合鄉親所熱中的自行車活動，提供民眾休閒、感受自然環境的好去處。

林鶴斯說，除辦理公民參與，10月下旬還將舉行招募志工說明會，希望號召沿溪14個里加入巡守志工行列，目前已有新崙、文化、新國率先啟動，該處希望結合既有的河川巡守隊或環保清潔志工隊，共同維護沿岸環境清潔、花草修剪，並擔任災害通報工作。預計明年中以後完成期末報告，再爭取前瞻建設經費補助把前述理念付諸實現。

色彩斑斕的五色鳥在豆子埔溪畔幾乎隨處可見，令人驚喜。（記者黃美珠攝）

新竹縣縣治區段的豆子埔溪畔五色鳥忙著育雛。（記者黃美珠攝）

竹北豆子埔溪中悠游的魚群，但是每到枯水期就會傳出暴斃事件，因此引發縣府想要徹底改造水環境。（記者黃美珠攝）

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