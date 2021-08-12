新竹寶山鄉水尾溝溪 護岸應急工程開工

新竹縣寶山香水尾溝溪護岸改善應急工程第5期施工點，除了如圖的水尾溝溪橋上下游，就是湳坑橋上下游，總共長約385公尺。（記者黃美珠攝）

2021/08/12 16:37

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹縣寶山鄉水尾溝溪護岸應急工程第5期今天開工，這條區域排水從該鄉鄰近二高茄苳交流道處，沿著竹47-1線向東北流向寶山的「心臟」，全長1063公尺。鄉長邱坤桶說，他們因應護岸現況的急迫性和經費，分6期爭取改善，除相關單位的支持，他特別要謝地主無償提供用地，才得以讓鄉內的重要河川整治得以推動。

有趣的是，可能是因疫情悶壞了大家，所以這次的開工被視為鄉內大事。不僅鄉長邱坤桶親自主持，二河局簡任秘書傅勝治、縣府工務處水利科科長彭鵬舉、議員邱振瑋、鄉代會主席古仁樺率領多名鄉代等，多人到場致賀，也有不少鄉親主動到場觀禮。

現場還有辣妹或熱舞、或拉小提琴秀才藝，並有武藝不錯的醒獅團在梅花樁上或翻飛、或跳躍、或分送喜糖、鳳梨、菜頭等，祝賀工程圓滿成功，成為國內疫情爆發後不多見的喜慶、熱鬧場景。

邱坤桶說，水尾溝溪從該鄉深井、雙新村交界的人煙稀少處，一路往行政、金融、教育重心所在的都市計畫區域淌流而來。公所把這1公里多的水域，依其護岸有、無等現況評定輕重緩急，最後區分出6段，分6期逐年爭取經費改善。

6期中縣府曾幫忙執行其中之一，公所則自行整治改善完3期，所以今天動土開工的是公所自辦的第4期，也是全流域的第5期工程。

公所工務課表示，這期的工區位於水尾溝溪跟湳坑溪匯流處的湳坑橋上、下游，以及水尾溝橋上、下游，總共約385公尺長。工程內容是要做重力式護岸和防汛階梯，預計150個日曆天就可完成，計畫經費2964萬元。

至於日前因大雨崩塌的水尾溝溪護岸，就在前述湳坑橋、水尾溝橋之間，屬於第6期的施工改善範圍。

邱坤桶說，受災區完全崩塌的護岸和地面龜裂的各有40、30公尺長，粗估需要1400萬復建，他們日前已跟縣府工務處水利科會勘過現場，將向二河局爭取經費以復舊。

自從疫情警戒拉抬到3級以後，即便已經調降為2級，也已經不多見如圖的熱鬧場景。（記者黃美珠攝）

表演小提琴的辣妹因應疫情警戒，戴著口罩、眼罩演出。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉水尾溝溪護岸應急第5期工程今天開工，在梅花樁上翻飛跳躍、分送祝福的醒獅，成為疫情警戒降級後的新鮮畫面。（記者黃美珠攝）

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