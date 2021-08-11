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    首頁　>　新竹縣

    竹縣九讚頭堤邊要砍74棵樹改善環境 民盼保留綠樹美景

    民眾反映，橫山鄉公所執行的九讚頭堤岸沿街景觀改善工程，將砍掉整排20年樹木來重做花台十分可惜，懇請暫緩移除，廣納各界意見，尋求更完善周全的設計再施工。（古少騏提供）

    民眾反映，橫山鄉公所執行的九讚頭堤岸沿街景觀改善工程，將砍掉整排20年樹木來重做花台十分可惜，懇請暫緩移除，廣納各界意見，尋求更完善周全的設計再施工。（古少騏提供）

    2021/08/11 17:33

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣橫山鄉公所爭取交通部觀光局補助，準備辦理九讚頭堤岸沿街景觀改善工程，有鄉民反映工程將砍掉整排20年、約74棵大小樹木來重做花台十分可惜，懇請暫緩移除，廣納各界意見，尋求更完善周全的設計再施工；橫山鄉長張志弘表示，堤邊樹木會影響水泥堤防結構安全，設計經過整體考量以安全為優先。

    住在橫山鄉的客委會諮詢委員古少騏表示，20年前九讚頭堤防完成時，政府在花台廣植九讚樹給民眾認養，但因存活率不高，居民改種樟樹、玉蘭、龍柏、九芎等其他植物，形成今日堤岸涼蔭和優美特色，並減少堤岸的水泥輻射熱度；但橫山鄉公所卻要砍掉整排20年的樹木，並重新施做花台。

    樹木是否會影響堤防、造成崩裂，還是有利於堤防、能加固土石，她建議應該提出研究或法規，勿輕易砍除現有成木，並建議調整設計，儘量保留綠樹；若要補種新樹，也建議多種九讚樹，以彰顯地方特色。

    古少騏也建議召開公聽會，匯聚各界意見，以期設計出有綠樹美景又能降溫、不砍樹的自然堤防景觀。

    張志弘表示，九讚頭堤防為水泥構造，與土坡不同。在土坡植樹或許有利於水土保持，但在水泥堤邊種樹卻會造成破壞，因喬木會釋出酸性物資侵蝕水泥黏性，根系蔓延會撐開水泥結構，因此不適合；此外，考量堤角磚砌花台多已毀壞傾倒，堤邊的停車和行人可能遭樹枝掉落而砸傷，經綜合考量而決定施工改善，以期兼顧安全和整體景觀。

    張志弘說，九讚頭堤岸沿街景觀改善工程經費約400萬，其中觀光局補助6成、公所自籌4成，改善長度500多公尺，將拆除殘破花台重做洗石矮花台，間隔數座休憩座椅，目前委託監造設計送審中，預計9月動工，11月底前竣工，以便栽種仙丹花等灌木。

    堤邊大小樹木合計約74棵，他強調公所以安全為優先，不得已砍樹，因此也通知居民可先自行移植樹木。

    新竹縣橫山鄉長張志弘表示，九讚頭的水泥堤邊樹木影響結構安全，且花台多已毀壞，工程設計經過整體考量以安全為優先。（橫山鄉公所提供）

    新竹縣橫山鄉長張志弘表示，九讚頭的水泥堤邊樹木影響結構安全，且花台多已毀壞，工程設計經過整體考量以安全為優先。（橫山鄉公所提供）

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