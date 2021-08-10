竹縣社區大學、樂齡學習中心等 即起有條件開放

新竹縣宣布即日起有條件恢復開放縣內的社區大學、樂齡學習中心等。（圖由縣府提供）

2021/08/10 17:53

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天下午宣布，因應全國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情警戒已降為2級，即日起縣內的社區大學、樂齡學習中心、社區關懷據點、桌遊場所、婚宴、公祭等活動都將依中央室內、外群聚上限等相關防疫規定而有條件開放。但是職業訓練跟托育資源中心仍暫停服務，前者的課程進行仍須採視訊方式。

縣府表示，獲有條件開放的有：社區大學、樂齡學習中心、社區關懷據點、游泳池、桌遊場所、以及婚宴和公祭活動。

有條件開放的前提是，室內、外活動人數上限各為50和100人之外，營業場所及公共場域還必須有人流控管或總量管制等，且參與者除飲食，其餘時間必須全程佩戴口罩，

縣府表示，社區大學教職員工、補習班、課照中心還沒打疫苗的人，除可報名縣府衛生局開設的免費快篩專案，縣府教育處也會依需求提供開課2週內的快篩試劑申請。

社區關懷據點雖從即日起恢復活動，但仍不提供喘息服務，暫時還不行在室內共餐，改用領餐代替供餐，要預約才能參加活動且活動時執行實名制，服務人員應於提供服務前造冊並每月更新。

此外，社區關懷據點的服務人員和服務對象應符合下列條件之一：完成疫苗第1劑接種且滿14天、打完第1劑疫苗還沒滿14日或沒打疫苗的人，第1次恢復提供或接受服務前應自費提供3天內的抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

公祭雖然有條件恢復舉辦，但須採代表制、梅花座進行。宗教場所恢復開放民眾入內、宗教集會活動也可舉辦，但仍不得進行聯誼社交性質的餐宴。進香、繞境、遊行等4處遊走性的活動也還是禁止。

至於婚宴方面除了要注意室內、外的人數限制，重要的是不可以逐桌敬酒。

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