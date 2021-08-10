為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    竹縣社區大學、樂齡學習中心等 即起有條件開放

    新竹縣宣布即日起有條件恢復開放縣內的社區大學、樂齡學習中心等。（圖由縣府提供）

    新竹縣宣布即日起有條件恢復開放縣內的社區大學、樂齡學習中心等。（圖由縣府提供）

    2021/08/10 17:53

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今天下午宣布，因應全國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情警戒已降為2級，即日起縣內的社區大學、樂齡學習中心、社區關懷據點、桌遊場所、婚宴、公祭等活動都將依中央室內、外群聚上限等相關防疫規定而有條件開放。但是職業訓練跟托育資源中心仍暫停服務，前者的課程進行仍須採視訊方式。

    縣府表示，獲有條件開放的有：社區大學、樂齡學習中心、社區關懷據點、游泳池、桌遊場所、以及婚宴和公祭活動。

    有條件開放的前提是，室內、外活動人數上限各為50和100人之外，營業場所及公共場域還必須有人流控管或總量管制等，且參與者除飲食，其餘時間必須全程佩戴口罩，

    縣府表示，社區大學教職員工、補習班、課照中心還沒打疫苗的人，除可報名縣府衛生局開設的免費快篩專案，縣府教育處也會依需求提供開課2週內的快篩試劑申請。

    社區關懷據點雖從即日起恢復活動，但仍不提供喘息服務，暫時還不行在室內共餐，改用領餐代替供餐，要預約才能參加活動且活動時執行實名制，服務人員應於提供服務前造冊並每月更新。

    此外，社區關懷據點的服務人員和服務對象應符合下列條件之一：完成疫苗第1劑接種且滿14天、打完第1劑疫苗還沒滿14日或沒打疫苗的人，第1次恢復提供或接受服務前應自費提供3天內的抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

    公祭雖然有條件恢復舉辦，但須採代表制、梅花座進行。宗教場所恢復開放民眾入內、宗教集會活動也可舉辦，但仍不得進行聯誼社交性質的餐宴。進香、繞境、遊行等4處遊走性的活動也還是禁止。

    至於婚宴方面除了要注意室內、外的人數限制，重要的是不可以逐桌敬酒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    二級警戒持續到8/23 放寬措施、餐廳開放內用一次看（不斷更新）
    2021/08/10 17:25

    二級警戒持續到8/23 放寬措施、餐廳開放內用一次看（不斷更新）
    可以游泳了！ 南市今起有條件開放社大、樂齡中心及游泳池
    2021/08/10 16:49

    可以游泳了！ 南市今起有條件開放社大、樂齡中心及游泳池

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    防疫封閉近3個月！玉山單攻解禁 首日登山僅5人
    2021/08/10 16:23

    防疫封閉近3個月！玉山單攻解禁 首日登山僅5人
    新北開放足球場、泳池、校園活動 侯友宜：首日跟進者不多
    2021/08/10 16:04

    新北開放足球場、泳池、校園活動 侯友宜：首日跟進者不多

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    苗栗縣3大親子公園 明起恢復開放
    2021/08/10 11:57

    苗栗縣3大親子公園 明起恢復開放
    新竹縣今日熱門
    斥資1.66億的竹縣芎林鄉聯合辦公廳舍上梁 明年元月完工啟用
    2021/08/04 15:32

    斥資1.66億的竹縣芎林鄉聯合辦公廳舍上梁 明年元月完工啟用

    竹縣放流百萬尾 四絲馬鮁魚苗
    2021/08/04 05:30

    竹縣放流百萬尾 四絲馬鮁魚苗

    請留意！ 竹縣新埔4里8/11下午停水4小時
    2021/08/04 09:32

    請留意！ 竹縣新埔4里8/11下午停水4小時

    企業、藝人愛心美食 溫暖竹縣弱勢民眾的胃
    2021/08/04 10:11

    企業、藝人愛心美食 溫暖竹縣弱勢民眾的胃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播