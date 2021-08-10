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    竹縣刑大5~7月受理詐騙案前3名 都跟宅經濟有關

    如何保護民眾宅在家防疫保健又不破財，新竹縣警局製作的假投資詐財宣導懶人包提醒鄉親注意別中招。（圖由新竹縣刑警大隊提供）

    如何保護民眾宅在家防疫保健又不破財，新竹縣警局製作的假投資詐財宣導懶人包提醒鄉親注意別中招。（圖由新竹縣刑警大隊提供）

    2021/08/10 11:55

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府警察局刑警大隊統計發現，今年5到7月疫情期間，他們受理的詐欺案件前3名案類分別為：假網拍購物、解除分期付款以及假投資詐騙。其中假投資案尤其氾濫，成長幅度是去年同期的100%，財損金額也較去年同期大幅增加。而這3類詐騙類型的崛起跟武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的爆發都有關係。

    縣刑大表示，疫情的爆發造成宅經濟順勢而起，線上電商購物蓬勃發展。加上年輕人求職不易、薪水又長期凍漲，所以很多人積極尋求其他的理財、投資機會。

    特別是很多人都聽過比特幣之類的虛擬貨幣或是區塊鏈等新穎名稱，但又普遍不熟悉，這讓詐騙份子有機可趁，藉著刺激人性中相信先馳得點的「搶灘」特質，吸引被害人踏入不熟悉投資環境。

    警方說，假投資詐騙約於去年初疫情爆發後開始逐漸成長。他們常見的手法是：先跟你私訊偷偷聊、騙你繳小額、逐漸養成套殺再無預警關閉網路平台。這類的財損金額從幾千元到上千萬元不等，有經濟實力的30歲到39歲間的商業人士或家管者是這類被害人的大宗。

    至於大家擔心染疫盡量避免外出消費，以致詐騙份子更加愛用假網拍購物來拐錢，這類的受害者財損從幾百塊到幾萬元不等，特別常見在20到29歲之間的年輕學生或初入職場的新鮮人。

    新竹縣刑大呼籲民眾可透過以下方式提高警覺：首先，上網購物時避免點選網路上可疑的一頁式廣告，它的特徵是網址拼音怪異、價格明顯低廉且沒有明確的聯絡資料等。

    另外，可以在line加入「趨勢科技防詐達人」官方詐號，或在google chrone瀏覽器安裝擴充功能，可協助自動偵測一頁式詐騙購物網站。

    其次對於想要理財投資的民眾，建議還是要選擇金管會核准的合法交易平台跟合法商品，畢竟天下沒有白吃的午餐，「越是標榜輕鬆賺大錢，越是詐騙高風險」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    如何保護民眾宅在家防疫保健又不破財，新竹縣警局製作的假投資詐財宣導懶人包提醒鄉親注意別中招。（圖由新竹縣刑警大隊提供）

    如何保護民眾宅在家防疫保健又不破財，新竹縣警局製作的假投資詐財宣導懶人包提醒鄉親注意別中招。（圖由新竹縣刑警大隊提供）

    如何保護民眾宅在家防疫保健又不破財，新竹縣警局製作的假投資詐財宣導懶人包提醒鄉親注意別中招。（圖由新竹縣刑警大隊提供）

    如何保護民眾宅在家防疫保健又不破財，新竹縣警局製作的假投資詐財宣導懶人包提醒鄉親注意別中招。（圖由新竹縣刑警大隊提供）

    如何保護民眾宅在家防疫保健又不破財，新竹縣警局製作的假投資詐財宣導懶人包提醒鄉親注意別中招。（圖由新竹縣刑警大隊提供）

    如何保護民眾宅在家防疫保健又不破財，新竹縣警局製作的假投資詐財宣導懶人包提醒鄉親注意別中招。（圖由新竹縣刑警大隊提供）

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