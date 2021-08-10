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    首頁　>　新竹縣

    健保卡「違規消費」涉嫌毒品洗錢？婦人被唬住差點破財

    新竹縣56歲婦人回娘家探望母親，沒想到卻意外接到詐騙電話，所幸沒有破財。（圖由竹北警分局提供）

    新竹縣56歲婦人回娘家探望母親，沒想到卻意外接到詐騙電話，所幸沒有破財。（圖由竹北警分局提供）

    2021/08/10 11:43

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣1名56歲婦人回家探望媽媽，娘家電話響起，她代勞接聽，沒想到卻被對方唬住，真以為老媽媽看病用的健保卡被拿去「違規消費」涉及毒品案洗錢！為幫老人家脫罪，婦人趕緊跑去銀行要領77萬「公證金」以免她本人被收押禁見，幸經銀行行員和警方聯手才點醒了婦人，幸運沒有破財。

    竹北警分局高鐵派出所昨天下午約3點接獲轄內銀行通報，指婦人神色慌張還要提領鉅額現金，懷疑是碰上了詐騙集團。

    警方到場後邊安撫邊釐清整個來龍去脈，沒想到詐騙集團亂槍打鳥原要拐的苦主應是婦人的老母，卻被孝順的婦人擋了下來。

    婦人告訴警方，對方在電話中聲稱她的健保卡「違規消費」，還為了自清不是詐騙集團而主動幫其轉接到警方的打詐專線165去，以此取信婦人。

    警方說，詐騙集團代轉的「165」專線接電話的是名「周檢察官」，對方聲稱婦人涉及毒品洗錢案件，且藉要傳送傳票給她準備開庭，拐到婦人的手機號碼，再進一步聲稱開庭前須先繳納77萬公證費，否則婦人就要被收押禁見。

    婦人聞言大吃一驚，只好乖乖照辦，而為了順利交出這筆「公證費」，婦人還跟對方說了自家地址、座車顏色牌號等資料以方便「相認」。

    警方發現婦人為了避禍，還真的把詐騙集團的指示步驟做成手稿，逐步實踐，還好被機警的行員即時發現，否則真不堪設想。

    不過因為婦人的前述個資被對方掌握，雖然免去了破財的問題，婦人改擔心起自身的安全，警方安撫她、替其封鎖前述「周姓檢察官」電話及line等聯絡方式後，一路護送她平安回家。

    竹北警分局發現，詐騙集團現在也透過line軟體發送假檢察官的假傳票詐財。（圖由竹北警分局提供）

    竹北警分局發現，詐騙集團現在也透過line軟體發送假檢察官的假傳票詐財。（圖由竹北警分局提供）

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