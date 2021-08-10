詐騙老梗加劇情！ 幫轉「165」、用line傳傳票 竹北婦險中招

婦人接到詐騙集團誆騙健保卡遭盜用，員警查看來電號碼發現為詐騙電話，協助婦人封鎖假檢座電話及line等聯絡方式，讓她避免金錢損失。 （記者廖雪茹翻攝）

2021/08/10 11:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名56歲婦人接到來電告知健保卡遭盜用，隨後幫轉接至「165」，一名自稱為周姓檢察官，告知婦人因涉及毒品洗錢案，用line傳傳票要求必須開庭，並需交付一筆公證基金77萬元，相約於此銀行交付；幸好行員機警通報警方，及時攔下這起「經典劇本」詐騙案件。

竹北警分局表示，9日下午3點許，接獲中國信託六家庄分行通報疑似一位民眾遭詐騙，經警方瞭解，該名年約56歲婦人稱接到來電告知健保卡遭盜用，隨後幫轉接至「165」，一名自稱為周姓檢察官，告知婦人因涉及毒品洗錢案並用line傳傳票，要求必須開庭，且需交付一筆公證基金77萬元，相約在銀行交付。

婦人因害怕故聽其指示，前往銀行提領現金。婦人向高鐵所員警出示詐騙集團指示步驟手稿，並表示已告知個人資料及車牌，擔心人身安全。

員警安撫婦人並告知這是常見的詐騙手法，為讓婦人安心，員警查看來電號碼發現為詐騙電話，並協助婦人封鎖假檢座電話及line等聯絡方式，最後護送婦人返回住處。婦人感謝行員及警方協助，讓她避免金錢損失。

警方呼籲，檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，如果來電顯示號碼開頭出現（002、009、+）等為國際電話，應提高警覺勿提供個人資料，且檢警不會在電話中通知傳喚、製作筆錄或要求至超商接收傳票公文，若有接到疑似詐騙電話時，可撥打165或者通知警方前來協助，切勿隨便聽信詐騙集團的詐騙話術。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹縣高鐵所員警檢視被害人手機中假檢察官與她的對話時，剛好詐騙電話又來電。（記者廖雪茹翻攝）

詐騙集團假冒幫被害人轉接至「165」，接著由自稱周姓檢察官告知婦人因涉及毒品洗錢案，還用line傳傳票要求必須開庭，並需交付一筆公證基金77萬元。 （記者廖雪茹翻攝）

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