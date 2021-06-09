湖口某檢疫所外來移工快篩陽性 警封鎖加強防疫

新竹縣湖口鄉某村移工宿舍是檢疫所，有移工快篩陽性，縣府今天下午請警方拉起封鎖線，清潔隊明早也會再次全面消毒。（民眾提供）

2021/06/09 19:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉某村移工宿舍連日來救護車進出頻繁，讓附近居民人心惶惶，縣府說，宿舍為合法移工檢疫所，因人力仲介公司近日陸續將苗栗縣高風險移工遷入隔離後，有移工快篩陽性，縣府為安民心，採高規格防疫措施因應，今天下午已請警方拉起封鎖線，清潔隊明早也會再次全面消毒。

當地村辦公室在臉書社團今天下午張貼公告，「外勞宿舍發生外籍移工快篩屬於陽性， 為了 村民的安全，這邊拉起封鎖線，24小時警察管制，明天早上會請清潔隊來消毒， 請大家不要再經過這邊， 後續會再跟大家說明。」

縣府勞工處長劉家滿說，這處移工宿舍經縣府核准作為新進外籍移工的檢疫所，1人1室、獨立空調，完成14天集中檢疫或居家檢疫後，再進行7天自主健康管理。苗栗縣發生移工群聚事件，人力仲介公司為降載進行內部調整，從5月31日起將苗栗縣有接觸史的高風險移工遷入，因有移工快篩陽性，已送醫隔離做PCR採檢等候結果中。宿舍原本39人也已降為20多人。

縣府獲悉後為安民心，採高規格防疫措施，今天下午3點多立即請警方到場拉封鎖線，也請清潔隊再加強消毒。

劉家滿說，人力仲介公司自行遷入苗栗縣移工，未依規定在7日內報縣府核備，後續將依規處置。

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新竹縣湖口鄉某村移工宿舍檢疫所，今天下午已請警方拉起封鎖線。 （民眾提供）

當地村辦公室在臉書社團今天下午張貼公告，提醒大家不要再經過這邊。（擷取自臉書社團）

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