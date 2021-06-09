休閒農場、田媽媽班紓困補貼 竹縣府即起受理業者申請

在疫情的威脅下，民眾如圖趁著天氣晴朗造訪休閒農場的場景，近期已經難尋。（資料照）

2021/06/09 16:27

〔記者黃美珠／竹縣報導〕為了降低境內休閒農業營運受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的衝擊，新竹縣政府根據農委會頒布的「田媽媽與休閒農場營運紓困補貼方案」，於農業處輔導科成立窗口，即日起受理申請。符合申請資格的業者可以紙本郵寄或用電子郵件向該科提出申請。

縣府農業處處長范萬釗說，休閒農場業者申請的期限到今年7月15日，田媽媽班的申請期限則到本月底！請符合資格者要把握。

他說，這次休閒農場營運紓困的補貼對象限：取得許可登記證且營業中、或於警戒期間暫停營業的休閒農場；但不含之前就已經停業、歇業的休閒農場業者。

補貼的金額依面積訂定不同額度，以致實際補貼的金額每家、每月會從3萬到25萬元不等，1次會補貼3個月的營運資金，新竹縣目前符合申請資格的休閒農場共有12家。

另外，縣內、由農委會輔導在案且營業中，或因疫情暫停營業的5個田媽媽班，也可獲得補貼3個月的營運資金，每家、每月補貼額度為2萬元。

符合申請資格的休閒農場經營者，必須在今年7月15日以前檢附休閒農場經營者或法人負責人的身分證正反面影本、休閒農場專戶存摺封面影本以及申請書等文件，用紙本郵寄或電子郵件向縣府農業處輔導科申請，詳情可洽（03）5518101轉2954鄭小姐。

而符合補貼條件的田媽媽班則應檢附相關資料，在今年6月30日之前，也用紙本郵寄或電郵，向財團法人農業科技研究院申辦，諮詢專線是（03）5185179鍾小姐、或（03）5185110丁先生。

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中央打算祭出營運金紓困的方式，讓休閒農場在國內這波武漢肺炎疫情侵擾下，仍能如圖維持歲月靜好。（記者黃美珠攝）

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