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    首頁　>　新竹縣

    竹縣寶山今快篩286人 1人陽性PCR採檢中

    為防堵苗栗京元電子移工群聚事件擴散，新竹縣政府啟動行動快篩部隊今天（9日）前往寶山鄉新豐宮。 （記者廖雪茹攝）

    為防堵苗栗京元電子移工群聚事件擴散，新竹縣政府啟動行動快篩部隊今天（9日）前往寶山鄉新豐宮。 （記者廖雪茹攝）

    2021/06/09 14:25

    ［記者廖雪茹／竹縣報導］苗栗京元電子爆發移工群聚事件，鄰近的新竹縣寶山鄉和峨眉鄉也出現相關武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例，基於「竹竹苗防疫作戰聯盟」，新竹縣政府啟動行動快篩部隊今天（9日）前往寶山鄉新豐宮，上午共快篩286人，1人出現陽性，已PCR採檢等候結果中，快篩部隊明天（10日）移師峨眉鄉隆聖宮。

    縣長楊文科表示，新竹縣為「竹竹苗防疫作戰聯盟」一員，縣內也有許多在京元電子工作的民眾，為及時圍堵疫情擴散，特別安排快篩部隊前往寶山鄉，讓有症狀或接觸史的鄉民快篩，解除民眾這段時日疑慮。

    衛生局表示，今天上午由台北榮總新竹分院、寶山鄉公所、衛生所及警方攜手合作，在寶山鄉新豐宮執行快篩行動，共快篩286人，有1人快篩陽性，已PCR採檢。

    寶山鄉長邱坤桶表示，今天參與篩檢的民眾，大部分來自確診者足跡曾到過、人口較密集的新城村，以及附近的寶斗、深井地區，未來也將持續進行全鄉消毒作業，讓當地居民更加放心。

    楊文科指出，新竹縣共有3組行動快篩部隊，未來如發生類似案件，經由衛生局評估，若風險程度較大，將派快篩部隊前往當地社區。縣府明天也將在峨眉鄉富興村的隆聖宮進行快篩服務，提醒居民如果有篩檢需求，記得攜帶身分證及健保卡，先向峨眉鄉衛生所電話預約（03）5800314，篩檢前請確實戴好口罩、消毒雙手。

    台北榮總新竹分院院長彭家勛說，快篩部隊與當地村里長協調安排動線後，設置快篩站，並確保護理人員零接觸，當日一條龍提供預約民眾報到、採檢，減少接觸交叉感染風險，快篩抗原檢測約15分鐘後即可得知結果，如為陽性將再進行核酸（PCR）篩檢，若核酸篩檢為陽性，衛生單位會以電話聯繫，安排住院。

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    寶山鄉新豐宮上午共快篩286人，1人出現陽性，已PCR採檢等候結果中。 （記者廖雪茹攝）

    寶山鄉新豐宮上午共快篩286人，1人出現陽性，已PCR採檢等候結果中。 （記者廖雪茹攝）

    為防堵苗栗京元電子移工群聚事件擴散，新竹縣政府啟動行動快篩部隊今天（9日）前往寶山鄉新豐宮，上午共快篩286人，1人出現陽性，已PCR採檢等候結果中。（記者廖雪茹攝）

    為防堵苗栗京元電子移工群聚事件擴散，新竹縣政府啟動行動快篩部隊今天（9日）前往寶山鄉新豐宮，上午共快篩286人，1人出現陽性，已PCR採檢等候結果中。（記者廖雪茹攝）

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