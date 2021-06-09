竹東戲曲公園常見群聚抽菸、飲食 民憂成防疫破口

民眾投訴，常見7、8個人甚至更多人圍坐竹東戲曲公園聊天，不時拿下口罩抽菸、喝酒、吃東西，完全把防疫規定甩在一旁，憂心成為防疫破口。（圖由民眾提供）

2021/06/09 13:42

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府正籌備在竹東戲曲公園建置大型社區接種站，但有民眾拍下影片投訴，常見7、8個人甚至更多人圍坐公園聊天，不時拿下口罩抽菸、喝酒、吃東西，完全把防疫規定甩在一旁，警方雖多次到場勸導或驅離，但不久又見一群人，違規情況依舊，附近居民憂心成為防疫破口。

對此，竹東鎮公所表示，一接獲民眾通報，都立即通知警方到場稽查，將請警方協助加強巡邏。目前，竹東戲曲公園的大型社區接種站建置中。

竹東警分局說，全國防疫三級警戒，禁止室內5人以上，室外10人以上集會，違反者，可依《傳染病防治法》相關規定，處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰；外出未戴口罩者，目前可逕行告發，處3000元至1.5萬元罰鍰。

針對民眾群聚在戲曲公園抽菸、飲食，警方如現場發現聚集逾10人或是未戴口罩者，都製作現場稽查紀錄表，函報衛生局裁罰。截至目前，已函送至少7張。

民眾抱怨，常見7、8人圍坐在戲曲公園聊天，不時拿下口罩抽菸、喝酒、吃東西，一發現有警察來了，才趕快把口罩戴上；該公園緊鄰傳統市場，人潮往來多，很令人擔心，希望政府拿出執行魄力，防範任何可能成為防疫破口的險象。

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