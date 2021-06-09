為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    竹東戲曲公園常見群聚抽菸、飲食 民憂成防疫破口

    民眾投訴，常見7、8個人甚至更多人圍坐竹東戲曲公園聊天，不時拿下口罩抽菸、喝酒、吃東西，完全把防疫規定甩在一旁，憂心成為防疫破口。（圖由民眾提供）

    民眾投訴，常見7、8個人甚至更多人圍坐竹東戲曲公園聊天，不時拿下口罩抽菸、喝酒、吃東西，完全把防疫規定甩在一旁，憂心成為防疫破口。（圖由民眾提供）

    2021/06/09 13:42

    ［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府正籌備在竹東戲曲公園建置大型社區接種站，但有民眾拍下影片投訴，常見7、8個人甚至更多人圍坐公園聊天，不時拿下口罩抽菸、喝酒、吃東西，完全把防疫規定甩在一旁，警方雖多次到場勸導或驅離，但不久又見一群人，違規情況依舊，附近居民憂心成為防疫破口。

    對此，竹東鎮公所表示，一接獲民眾通報，都立即通知警方到場稽查，將請警方協助加強巡邏。目前，竹東戲曲公園的大型社區接種站建置中。

    竹東警分局說，全國防疫三級警戒，禁止室內5人以上，室外10人以上集會，違反者，可依《傳染病防治法》相關規定，處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰；外出未戴口罩者，目前可逕行告發，處3000元至1.5萬元罰鍰。

    針對民眾群聚在戲曲公園抽菸、飲食，警方如現場發現聚集逾10人或是未戴口罩者，都製作現場稽查紀錄表，函報衛生局裁罰。截至目前，已函送至少7張。

    民眾抱怨，常見7、8人圍坐在戲曲公園聊天，不時拿下口罩抽菸、喝酒、吃東西，一發現有警察來了，才趕快把口罩戴上；該公園緊鄰傳統市場，人潮往來多，很令人擔心，希望政府拿出執行魄力，防範任何可能成為防疫破口的險象。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫苗公關針掀波 馬公市代表蘇育德遭約談
    2021/06/09 13:25

    疫苗公關針掀波 馬公市代表蘇育德遭約談
    防性交易成疫情破口 應召女、馬伕被逮正著
    2021/06/09 12:18

    防性交易成疫情破口 應召女、馬伕被逮正著
    居檢途中先赴超商挨罰10萬 民眾辯與國內脫節還卸責
    2021/06/09 11:26

    居檢途中先赴超商挨罰10萬 民眾辯與國內脫節還卸責
    三級警戒延長至6/28 瑞豐夜市傳恐在8/1吹熄燈號
    2021/06/08 16:51

    三級警戒延長至6/28 瑞豐夜市傳恐在8/1吹熄燈號
    新竹縣今日熱門
    造謠飯店成防疫旅館 5人遭檢警查辦
    2021/06/02 16:02

    造謠飯店成防疫旅館 5人遭檢警查辦

    竹縣增2確診 1例隔離期滿合法外出後才檢驗出爐陽性
    2021/06/02 16:34

    竹縣增2確診 1例隔離期滿合法外出後才檢驗出爐陽性

    防疫無礙認養 竹縣家畜所歡迎民眾先上網「相親」
    2021/06/02 16:38

    防疫無礙認養 竹縣家畜所歡迎民眾先上網「相親」

    新埔水梨端午後進入盛產 農民憂疫情打趴地產地銷
    2021/06/02 17:05

    新埔水梨端午後進入盛產 農民憂疫情打趴地產地銷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播