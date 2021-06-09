竹縣畢業典禮多改線上舉辦 採LIVE秀、預錄播出...

為了防疫，新竹縣東興國中用預錄方式，呈現畢業典禮的頒獎流程。（記者黃美珠攝）

2021/06/09 11:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年全縣國中小的畢業典禮受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐影響，有55％都改成線上方式舉辦，其中竹東國中以畢業典禮Live秀為號召，苦中作樂。竹仁國小則讓家長透過YouTube管道，學生使用google meet，全校親師生一起同步、跟非同步穿插，替今年170多名要踏出校門的小六孩子加油打氣。

竹東國中校長徐華助說，該校今年第51屆的畢業典禮將照常在15日舉行，但畢典Live秀具體直播時間還待確認。屆時他們將透過新竹縣自創的線上教學平台「米立雲」執行這場該校破天荒的畢典LIVE活動。

竹仁國小15日早上在網路也分流提供學校家長和畢業生們不同的參與管道，校方依舊會設有畢典現場，且配合防疫，現場管制同時僅5人可入內。

8個畢業班導師會輪流依照管控先後分流進場幫自己班的孩子領取畢業證書等，家長和畢業生則隔空觀看，最後畢業生再於空中來個匯流感恩大合唱。

新竹縣政府教育處表示，全縣國中、小的畢業典禮「季」原就排定從下週二、15日起一直舉辦20日，但為了防疫，全縣有55校決定停辦佔了45%，剩下的55%、共67校改採線上舉行，有的預錄播出，有的線上視訊直播。

除了前述直播學校，竹北東區的東興國中則考慮竹北的疫情相對全縣來說是比較嚴峻的，所以儘管下週三、16日仍正常舉辦畢典，但採取的是預錄方式在線上呈現。他們由校方找來2名老師負責主持，用錄影唱名的方式宣佈表現傑出的畢業生們各自獲得哪些獎項，替他們的人生留下一個階段性的回憶。

另外，他們也請各畢業班導師們預錄下他們要給畢業生班的祝福，並請在校生和畢業班學生自行準備祝福或感恩影片，交由該校的學務處統籌彙整後，於16日一早上傳網路在線上呈現這個不一樣的畢業典禮。

新竹縣竹仁國小將透過YouTube和google meet現場直播畢業典禮。（圖片取自校方臉書）

新竹縣竹東國中今年的畢業典禮將以破天荒的網路Live秀方式視訊進行。（圖片取自校方臉書）

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