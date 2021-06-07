新竹縣國中小期末採「多元評量方式」從寬認定

全國三級警戒管制延長兩週至6月28日，新竹縣長楊文科今天下午在防疫說明會上強調，國中、國小期末考試取消筆試，改採「多元評量方式」進行，成績將從寬認定，請家長放心。 （記者廖雪茹攝）

2021/06/07 18:35

首次上稿 16:22

更新時間 18:35

［記者廖雪茹／新竹報導］行政院今天宣布全國防疫三級警戒延長至6月28日，各級學校停課延到暑假7月2日。新竹縣政府表示，縣府已函文各校，新竹縣各高中、國中及國小期末評量，可以取消實體考試，改為多元方式進行，而畢業典禮、休業式、暑期返校日也全面停止舉辦。

教育處表示，依規定，新竹縣各高國中小學校期末考試可以取消實體，改採多元方式，如實施線上作答、線上評量、線上學習單、線上口說報告及線上專題報告等，成績部分以從寬認定為原則。

另外，原訂段考成績與平常成績計算的比例是否需要調整，各校須召開學生成績評量審議委員會或課程發展委員會決議。

教育處說，新竹縣國小及幼兒園畢業典禮、休業式、暑假返校日也全面停止舉辦，如需辦理，學生採線上方式參與，而縣長獎頒獎典禮改以電子祝福卡E-mail，給榮獲縣長獎學生。

另外，公幼暑期課後留園7月份停辦，8月視疫情狀況評估是否復辦。全縣暑期育樂活動和社團活動7月一律停辦，夏日樂學等活動改採線上或是延期至8、9月辦理。

教育處強調，為避免學生不必要移動，畢業生的學用品、畢業紀念冊、畢業證書及成績單（含在校生）等物品，待中央解除疫情三級警戒後，再另行通知學生返校領取。

線上教學部分，按照學校行事曆與教學進度辦理，並且考量學生使用螢幕時間，待課程進度結束後，可以彈性處理採公播方式進行。目前針對線上教學因應，線上教學典範學習，線上測驗等，因應需求研習和下學期初學生學習起點評量，教育處現正規劃中，希望能夠提供老師們更多教學以掌握教學成效。

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