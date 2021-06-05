竹縣加強百人移工宿舍防疫 促業者落實分流並暫停休假外出

新竹縣政府勞工處表示，縣內百人以上的住宿機構共29處，已請人逐一到現場訪查，向管理人員說明移工的工作、生活和住宿指引措施。（新竹縣政府提供）

2021/06/05 17:57

［記者廖雪茹／新竹報導］京元電子爆發移工群聚感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）事件，讓緊鄰苗栗縣的新竹縣上緊發條，縣府勞工處長劉家滿表示，經查核轄內29家大型機構及35家仲介業者，都沒有收容曾與京元電接觸或群聚的相關移工，已請業者配合暫停移工休假外出，落實分流移工宿舍人數等措施。

劉家滿表示，新竹縣有近3萬名移工，尤其位在湖口鄉的新竹工業區，移工人數多，縣長楊文科指示在友善照顧的前提下，嚴格把關縣內移工宿舍管理，避免群聚讓疫情有機可趁，保護移工的健康。

勞工處表示，縣內百人以上的住宿機構共29處，已請查察人員逐一到現場訪查，向管理人員說明移工的工作、生活和住宿指引措施，同時張貼外語的防疫海報，提醒一旦有員工確診或疑似確診，務必提供1人1室居住空間，即刻通報新竹縣政府。

新竹縣外籍移工諮詢人員也逐一致電縣內35家人力仲介公司及宿管業者，提醒落實外籍移工確實分流上下班，同住宿地點、同產線的移工盡量一同用餐、一同就寢、不得任意外出、暫停休假外出，及分流移工宿舍人數等。

另外，縣府也請雇主宣導不要參加群聚活動，減少移工外出的機會，應隨時掌握移工健康狀況，並協助不適者就醫等，全力防堵疫情擴散。失聯移工就醫諮詢專線1955、新竹縣防疫專線（03）551-1287。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

新竹縣政府勞工處表示，縣內百人以上的住宿機構共29處，已請人逐一到現場訪查，向管理人員說明移工的工作、生活和住宿指引措施。（新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法