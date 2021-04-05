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    鄧雨賢公園解說牌斑駁挨批「克漏字公園」 鄉長︰本月發包設計標

    鄧雨賢音樂文化公園入口處的鄧雨賢紀念銅像，以及下方被陽明交大科法所老師林志潔批評猶如「克漏字」的生平解說牌。（記者黃美珠攝）

    鄧雨賢音樂文化公園入口處的鄧雨賢紀念銅像，以及下方被陽明交大科法所老師林志潔批評猶如「克漏字」的生平解說牌。（記者黃美珠攝）

    2021/04/05 19:51

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉的鄧雨賢音樂文化公園是「克漏字」公園？國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天用「鄧雨賢紀念公園成了克漏字公園」、「新竹縣政府維護請加油」當hashtag發文，表達她乘興帶著家人走訪野餐，卻遺憾看到公園內的人物歷史說明斑駁落漆、髒舊模糊到文字幾不可讀的敗興，覺得導覽解說牌比克漏字還難猜。

    芎林鄉鄉長黃正彪說，一年總預算僅1.8億元，其中自主預算3、4000萬還不夠支付9000多萬的人事費用。由於芎林位在竹北東區衛星地帶，很多基礎公共建設必須急起直追，以免城鄉差距過大，因此剩下一半的總預算中，有1000萬須用在這裡，還有另近2000萬要先墊付爭取到的中央或是縣府補助工程款，等到來年才能轉正。

    鄉長表示，芎林的小朋友也越來越多，公所花在2個公幼的投資也想努力拉近城鄉差距，所以每年投入1000萬經營。反觀公所維、管的5、6座公園，1年只能有50萬的預算，他知道很少，所以也只能自己寫計畫爭取上級補助。

    林志潔所提的問題，他去年底就發現，考慮鄧雨賢公園已經很多年沒有大養護，所以今年已爭取中央同意補助600萬整修，本月就會發包設計規劃標。

    林志潔說，今天她為增加兒子對台灣文化的認識，也帶媽媽出門健走，所以去了鄧雨賢音樂文化公園野餐。園內綠樹成蔭，清風拂面，很是舒服，她還特別叫兒子向鄧雨賢的銅像鞠躬致意。沒想到看到的卻是人物歷史說明斑駁落漆，髒舊模糊到文字幾不可讀，兒子反問她「這是克漏字嗎？」

    她說，台灣人喜歡去日本，原因就在日本設計景點時很能結合文化。例如熱海，就善用金色夜叉這部知名小說，去打造周邊景點。伊豆半島在「伊豆的舞孃」加持下設計出系列溫泉行程。

    她當新竹人有10幾年了，發現新竹縣有很多知名的藝文人士及相關景點，像是新埔的吳濁流故居、五峰清泉的三毛夢屋、丁松青神父等，可惜好像縣府都沒有充分善用這些文化資產。

    她說，鄧雨賢生於龍潭，在日本學習，回台曾在台中法院擔任通譯，中日戰爭後與妻避居新竹芎林公學校擔任老師，為台灣的音樂，留下最珍貴的資產。很多人都知四、月、望、雨這4大名曲。事實上，大稻埕進行曲、春宵吟、一個紅蛋、滿面春風也都是他的作品。

    她直言，縣府對公物和景點的維護實在糟糕，前述「克漏字」的導覽解說牌更失去對一代音樂大家的敬重，應儘速改善，所以呼籲「有鄧雨賢的新竹縣，請珍惜此福份並加油。」

    陽明交大科法所老師林志潔說，這面斑駁的鄧雨賢生平介紹，猶如「克漏字」遊戲般卻比克漏字還難猜。（記者黃美珠攝）

    陽明交大科法所老師林志潔說，這面斑駁的鄧雨賢生平介紹，猶如「克漏字」遊戲般卻比克漏字還難猜。（記者黃美珠攝）

    鄧雨賢音樂文化公園內鄧雨賢銅像下方的導覽解說牌，已經完全無法閱讀辨識內容。（記者黃美珠攝）

    鄧雨賢音樂文化公園內鄧雨賢銅像下方的導覽解說牌，已經完全無法閱讀辨識內容。（記者黃美珠攝）

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