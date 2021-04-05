供5停2》寶山新豐宮臨時取水站 水檢後完成建置

配合全台首波供5停2的限水措施明天上路，新竹縣寶山鄉新豐宮前今天中午之前就已經建置好2個儲水總量4噸的臨時取水站，要服務被停水的27戶寶斗村民。（記者黃美珠攝）

2021/04/05 15:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕全國首波因應旱象必須啟動的供5停2限水措施將在明（6）日凌晨0點啟動，新竹縣、市境內唯一屬於苗栗永和山水庫供水區的寶山鄉寶斗村27戶民眾將因此配合停水2天。

鄉公所今天中午以前就在新城村新豐宮佈建好總共4噸儲水量的臨時取水站，竹東警分局新城派出所員警隨即建置巡邏箱，排入每天簽巡維安點，下午2點公所在寶山消防分隊協助下正式注水，縣府環保也派員到場取水樣採檢，確認用水安全後宣告臨時供水站可以啟用。

不過公所工務課長林政勳說，而為了確保水質安全，且配合明天凌晨0點開始的局部用戶停水，臨時供水站雖建置完成，但取水龍頭處所上的鎖要到今晚6點過後才會取下。

目前臨時供水站只提供寶斗村的停水戶取水，請其他村的民眾和非停水戶把水資源留給需要者。

停水戶明天停水後，原則上24小時都可到新豐宮取用，未來供水時段會視實際狀況若需調整會再公告。

台水公司3區處表示，大新竹地區總共有35萬多戶的自來水用戶，其中在寶山鄉寶斗村有108戶。而這108戶裡面，位於新珊路、新珊1路的27戶是永和山水庫的供水區，所以被列為苗栗甲區的紅燈分區供水範圍，將於明（6）日開始執行供5停2措施。也就是在水情不見好轉下，未來每逢週二的凌晨0點起，到次日深夜24點為止，必須停水48個小時。

新竹縣寶山鄉公所為此在新湖路5段的新豐宮設置臨時供水站，提供2個2噸儲水量的儲水桶以供這27戶鄉親取水。

但是寶斗村長張錦城說，實際停水區域還包含新珊2路的2戶，總共有88個水表，絕對不只27戶，所以希望有關單位能隨時補充用水。

新竹縣寶山鄉新豐宮前的臨時取水站，今天中午以前就已經建置完成。（記者黃美珠攝）

環保局到場檢驗水質。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹東警分局新城派出所員警在臨時供水站設立巡邏箱納入每天巡邏維安點。（記者黃美珠攝）

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