供5停2》寶山新豐宮臨時取水站 水檢後完成建置
〔記者黃美珠／新竹報導〕全國首波因應旱象必須啟動的供5停2限水措施將在明（6）日凌晨0點啟動，新竹縣、市境內唯一屬於苗栗永和山水庫供水區的寶山鄉寶斗村27戶民眾將因此配合停水2天。
鄉公所今天中午以前就在新城村新豐宮佈建好總共4噸儲水量的臨時取水站，竹東警分局新城派出所員警隨即建置巡邏箱，排入每天簽巡維安點，下午2點公所在寶山消防分隊協助下正式注水，縣府環保也派員到場取水樣採檢，確認用水安全後宣告臨時供水站可以啟用。
不過公所工務課長林政勳說，而為了確保水質安全，且配合明天凌晨0點開始的局部用戶停水，臨時供水站雖建置完成，但取水龍頭處所上的鎖要到今晚6點過後才會取下。
目前臨時供水站只提供寶斗村的停水戶取水，請其他村的民眾和非停水戶把水資源留給需要者。
停水戶明天停水後，原則上24小時都可到新豐宮取用，未來供水時段會視實際狀況若需調整會再公告。
台水公司3區處表示，大新竹地區總共有35萬多戶的自來水用戶，其中在寶山鄉寶斗村有108戶。而這108戶裡面，位於新珊路、新珊1路的27戶是永和山水庫的供水區，所以被列為苗栗甲區的紅燈分區供水範圍，將於明（6）日開始執行供5停2措施。也就是在水情不見好轉下，未來每逢週二的凌晨0點起，到次日深夜24點為止，必須停水48個小時。
新竹縣寶山鄉公所為此在新湖路5段的新豐宮設置臨時供水站，提供2個2噸儲水量的儲水桶以供這27戶鄉親取水。
但是寶斗村長張錦城說，實際停水區域還包含新珊2路的2戶，總共有88個水表，絕對不只27戶，所以希望有關單位能隨時補充用水。