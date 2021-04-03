尖石入山沿途不「便」 公所爭取4簡易自來水設施一併改善

作為青蛙石天空步道轉運站的那羅文學林市集公廁，並非24小時開放，早上8點過後仍大門深鎖，遊客求廁無門可入。（記者黃美珠攝）

2021/04/03 17:09

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣尖石鄉是全國知名旅遊熱區，幾十公里的山路，單程行車至少就要2個小時，然而沿途公廁一隻手數不滿且沒24小時開放，很多來客深感不「便」。鄉長曾國大說，山上水源有限，加上天旱，光是民生用水就是問題，他們正爭取中央專案補助4個地區的簡易自來水供水設施，希望穩定民生用水，也一併改善全鄉公廁和消防用水不足的困境。

尖石境內司馬庫斯、鎮西堡、泰崗、秀巒、宇老、北德拉曼、那羅等，都是全國知名的風景名勝地，不管是登山賞巨木、上山看櫻桃花，還是騎鐵馬或挑戰路跑，來客因為各種不同理由入境暢遊。

但山友們也抱怨，從竹北到前述尖石後山地區車程少說都要2個小時，但一離開鄉公所，不論是走120縣道或竹60線，沿途幾乎都沒有公共廁所可用，便利店、加油站一樣沒了，萬一內急還真不知該怎麼辦。就連近年公所力推的青蛙石天空步道，其接駁轉運的那羅文學林市集公廁也非24小時開放，感覺尖石好不「便」。

曾國大說，那羅文學林市集是由當地部落所管理，公所尊重部落的相關規定，包含公廁的開放時間。

不過他直言，公廁欠缺的問題還是得先回頭解決水源，因為設置公廁不難，難在公廁設了、啟用後沒水可以沖淨。特別是今年天旱，各部落民生用水都成了問題，公廁、消防用水更難。

所以公所已提報錦屏村1到3鄰、4到6鄰以及義興村6到9鄰施設簡易自來水的供水計畫，最近還將追加爭取田埔部落的簡水設施，希望獲得中央專案協助，這樣不僅可以解決該鄉至少1500名鄉親的民生用水，完成後也可進一步改善尖石旅遊幹道上缺乏公廁跟消防用水不足問題。

新竹縣尖石鄉的森林景觀等自然資源讓很多人趨之若鶩，但長時間車程中的不「便」，也讓不少遊客望之卻步。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉的森林景觀等自然資源讓很多人趨之若鶩，但長時間車程中的不「便」，也讓不少遊客望之卻步。（記者黃美珠攝）

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