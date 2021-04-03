新竹縣中正國中醒獅團靠學長制傳承和自學 摘回全國賽冠軍

新竹縣中正國中在今年全國中華盃龍獅錦標賽「南獅會獅規定套路」中的4獅會獅項目拿到第1名。（圖由縣府提供）

2021/04/03 14:45

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣中正國中醒獅團成軍22年，最近拿下全國中華盃龍獅錦標賽，南獅競賽組會獅規定套路中「4獅會獅」項目的冠軍！這支僅靠學長制傳承的醒獅團，平常雖缺乏專業老師相伴團練，僅靠團員們用不斷重複觀看相關影片的方式複習、或創新動作追求進步，多年來依舊獲獎無數，這次更不負眾望在全國賽中摘冠，締造該團和新竹縣醒獅技藝傳承亮麗的里程碑。

校長童鳳嬌說，醒獅團成軍後都靠學長、姐把技藝傳承給學弟、妹，只有暑期學校舉辦的4個半天集訓期間才會有專業教練到校指導。然而他們把握這樣的機會，用錄影的方式記錄下來，作為該團平日複習觀看的教學影片。

此外，每週三社團課，醒獅團的學長、姐們會親自教導學弟妹，平時每天早修時段，團員們會自主分組練習，且一樣透過錄影檢討來不斷地精進，所以這次能在全國賽摘冠得來十分不易。

中正國中的醒獅團有21人，包含9年級鼓隊在內，共有32人。平日負責獅隊訓練音樂老師慕江怡著重訓練學生們的節奏和韻律感，把武藝、舞藝融入舞獅當中，練獅時還會結合東、西方流行歌曲像：Bar Bar Bar、Gangnam Style、陽婆婆、你幹嘛、Uptown Funk等再混搭舞步，這使得養成過程很另類的中正國中醒獅團，上了賽場後也閃耀不一樣的亮眼光芒。

中正國中醒獅團團員每天利用早修時間自主分組練習。（圖由縣府提供）

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