血藤花大爆發 追花可到竹縣飛鳳山石壁潭步道

盛開的血藤花像是一串紫紅色的風鈴。（記者黃美珠攝）

2021/04/02 17:03

〔記者黃美珠／竹縣報導〕今年血藤花大爆發，猶如一串串紫紅風鈴垂掛而下，形成罕見的風景。由於花期短短僅約7到10天，相傳得見的人很幸運，因此在櫻花熱之後引起另一波追花潮，前縣府農業處處長、峨眉鄉代理鄉長邱世昌就在上坪往五指山的步道上跟前述「紫紅風鈴」喜相逢，芎林飛鳳山往石壁潭的步道旁，也是當前另個賞花熱點。

盛開的血藤花像是一串紫紅色的風鈴。（記者黃美珠攝）

邱世昌說，血藤是台灣中低海拔山區的林緣、溪邊常見的植物，花大果小，紫紅色的花朵從藤的莖部成串長出，好像紫色的風鈴一樣。每年3、4月之間是它的開花期，每串花朵7到10天之後就謝了，所以相傳得見其花容的人是幸運者。

新竹縣芎林鄉飛鳳山往石壁潭步道旁的「深」林邊緣，另一波血藤依舊搶著綻放。（記者黃美珠攝）

今年可能是因為天候的緣故，這個向來不被大家注意的「山花」，今年3月過後竟然突然暴紅，他半個月前就在竹東上坪廣惠宮往五指山的步道上跟盛開的血藤花喜相逢過。

新竹縣芎林鄉飛鳳山往石壁潭步道旁的「深」林邊緣，另一波血藤依舊搶著綻放。（記者黃美珠攝）

血藤的種子黑而扁平，質地堅硬，俗稱「電火子」，金山面文史工作室主人吳慶杰說，他記得小時候很多調皮的孩子會拿這個種子跟石頭摩擦後去「電」別人。

新竹縣芎林鄉飛鳳山往石壁潭步道上空的血藤花在綻開1週後已經謝去，步道上滿滿是紫紅色的花瓣。（記者黃美珠攝）

樹醫師李碧峰說，去年底開始迄今氣候乾旱，很多植物開花顯得特別繁盛，除了是要跟惡劣氣候拚生機的一種自然表現，另外少了雨水「催」花也是原因之一，以致各種植物的花朵大爆發。

而血藤之所以得名「血藤」，有人說是其樹汁色如鮮血。李碧峰說，這是因其樹汁含鐵量較高，切斷其莖，汁液初流淌而出不覺，接觸空氣後養化所致。

芎林的飛鳳山步道最近除了大板根吸引許多山友前去探密，通往石壁潭的卵石山徑上空，從上週開始出現成片的血藤花垂墜而下也平添尋訪人的興趣。

近日山徑上空的血藤花雖然已經謝去，但是山徑外側靠更偏僻的邊坡、林緣處血藤花依舊努力綻放，想要一睹它真容的人，趁著清明連假上山運動仍可賞花。

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