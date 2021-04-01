湖口新普科技傳火警 警消迅速撲滅無人傷亡
［記者廖雪茹／新竹報導］位於新竹縣湖口鄉台1線八德路上的新普科技，今天下午5點許發生火警，並自頂樓冒出陣陣濃煙，新竹縣消防局指揮中心表示，獲報後派遣人車前往搶救，所幸無人受困受傷，火勢約在半小時後撲滅，確切的起火原因和財物損失等，尚待火調人員現場鑑識調查。
新普科技主要生產製造電池模組，據了解，火警發生後，廠方工作人員已使用滅火設備進行初期疏散及滅火，新竹縣消防局派遣三大、湖口、新工、山崎及新埔分隊前往搶救，所幸沒有人員受困受傷。
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［記者廖雪茹／新竹報導］位於新竹縣湖口鄉台1線八德路上的新普科技，今天下午5點許發生火警，並自頂樓冒出陣陣濃煙，新竹縣消防局指揮中心表示，獲報後派遣人車前往搶救，所幸無人受困受傷，火勢約在半小時後撲滅，確切的起火原因和財物損失等，尚待火調人員現場鑑識調查。
新普科技主要生產製造電池模組，據了解，火警發生後，廠方工作人員已使用滅火設備進行初期疏散及滅火，新竹縣消防局派遣三大、湖口、新工、山崎及新埔分隊前往搶救，所幸沒有人員受困受傷。