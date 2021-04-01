鼓勵多元化發展 竹縣表揚282名模範兒童

新竹縣長楊文科（中）今天表揚282名模範兒童，其中，上舘國小的泰雅族女孩官甯（左）允文允武、人緣佳；東安國小學童徐幼庭（右）跟著阿公、阿婆學會一口流利的客語。（記者廖雪茹攝）

2021/04/01 14:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今天表揚282名模範兒童，涵蓋各個年級，展現多元化；其中，上舘國小的泰雅族孩子官甯允文允武、人緣佳，東安國小學童徐幼庭跟著阿公、阿婆學會一口流利的客語，中越混血的山崎國小朱峻德熱愛古典文學詩詞。

新竹縣長楊文科今天在縣府大禮堂，一一頒獎給模範兒童，同時感謝華威廣告及櫻花建設，捐贈新竹縣200名弱勢兒童每人500元等值的兒童節禮物。楊文科說，為讓孩童有更好的學習環境，縣府積極改善學校硬、軟體設施，縮小城鄉間孩童的教育資源差距，尤其在疫情期間，科技網路資訊平台發揮功效，讓每一位孩童獲得最完善且合適的教學空間。

教育處表示，獲獎的模範兒童涵蓋各個年級，其中，上舘國小官甯本身是泰雅學堂青少年合唱團員，擁有一副好歌喉，曾赴維也納參加舒伯特維也納合唱比賽獲得金質獎的榮耀，兩次登上國家音樂廳殿堂；除了學業表現名列前茅外，多次參加族語單詞競賽、族語戲劇比賽，今年更通過原住民族語中級認證。

東安國小徐幼庭因為父母在外地工作，從小與阿公阿婆同住，會說一口流利的客語，在學校客語偶戲團擔任主角，台風穩健，獲得新竹縣學生創意戲劇比賽特優；此外，田徑、跳遠、接力等體育，都有優秀表現。山崎國小朱峻德在媽媽的栽培下熱愛中英文，喜歡背誦中國古典文學詩詞和繪畫，參加全縣繪畫比賽屢獲佳績。

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