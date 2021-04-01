淹死應召女謊稱失手害死她 心機深沉兇手仍逃死

警方在羅馬公路找到林女屍體。（記者蔡彰盛翻攝）

2021/04/01 12:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子林岳靖將性交易的林女掐住脖子再放進浴缸溺斃，棄屍桃園羅馬公路荒郊，東窗事發後聲稱林女耗盡他200萬元積蓄卻還叫別人老公，他才失手殺人，然而法官審理戳破他種種謊言，終究無法得知其真正殺人動機，最後判他無期徒刑，褫奪公權終身。

判決書指出，林岳靖有經各類管道尋求與不同女子性交易習慣，去年 2月17 日凌晨約先前性交易過的林女前往位於新竹市薇閣，因不明原因憤而以雙手掐住她脖子，押往床上壓制，致林女昏迷。

林岳靖見狀雖鬆開雙手，仍恐林女裝死逃過一劫，遂將她抱至房內浴室並將其以仰躺姿勢置入浴缸內，再打開浴缸水龍頭放水直至頭臉全部淹沒於水中，最終溺水而窒息死亡。林男將屍體放進後車廂內，開往桃園市復興區羅馬公路45.5K處，棄屍邊坡草叢內。

林男雖於案發後始終堅稱林女是他女友，因發覺林女出軌才憤而殺人，然而法官審理後，並不採信其說詞，認定二人僅為純粹性交易關係。

法官解釋，因為警詢筆錄之初，林男表示自己是林女「追求者」，後來才要求員警記載二人是男女朋友。且所稱初次結識林女時間點為2017年 10 月，距離後來查出的時間點相差 1 年。

林男聲稱在林女身上花費近200 萬元，但從他手機數位鑑識結果，可知他密集地尋求各類管道洽詢與他人性交易，且性交易地點在與林女無地緣關係的台中地區，又林男向友人說案發前1個月剛結束一段感情而陷入低潮，在在與他聲稱為林女耗盡金錢憤而行兇的說法不符。

由於林男與死者並無情感糾葛，無法合理化其殺人理由。審酌林男先徒手勒掐脖頸、再將她淹於水中直至窒息死亡，犯罪手段殘酷無情、罔顧人性、非取她性命絕不罷手之殺意極為明顯，犯後更依原定工作計畫前往桃園機場載運客人、返回旅館正常用餐退房、刪除手機內相關紀錄及避走高速公路產生 ETC 通行紀錄以逃避警方查緝，甚為冷靜、沉著。

雖然其智力及語言能力低於常人，法官花費將近1年的審理過程，仍舊無法探知其真實的殺人動機為何，因此最終僅能判他無期徒刑。

殺害應召女的林岳靖。（資料照）

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