兒童節連假 新竹縣一系列活看這裡…

竹北市公所４月2日至4日一連3天，在嘉豐五路一段的文小1預定地舉辦「幸福滿竹遊樂園」兒童節活動，現場將設置17座大型遊樂氣墊，還有酷炫VR科技體驗、兒童劇等。（竹北市公所提供）

2021/03/31 12:45

［記者廖雪茹／新竹報導］兒童節4天連假即將到來，新竹縣為讓孩子們度過充實而有意義的節日，安排藝文、閱讀、音樂會等多元親子活動，包括內灣線合興車站行動書車及繪本音樂會、蕭如松藝術園區「家裡『梅』大人」主題活動，以及竹北文小1預定地連3天high翻的「幸福滿竹遊樂園」，縣長楊文科邀請家長多多帶孩子體驗活動，一起留下珍貴的童年記憶。

楊文科表示，兒童節最大的意義，在於喚醒大家共同關心兒童的受教權益。除了上述活動，今年各校的慶祝活動創意且結合不同學科內涵，十分落實108課綱跨領域的精神，像是寶山國小山湖分校設計「一起來尋彩蛋」，二重國小跳蚤市場魔術方塊比賽，還有瑞峰國小4月7日將辦理「乘坐時光機旅行」等。

竹北市公所４月2日至4日一連3天，在嘉豐五路一段的文小1預定地舉辦「幸福滿竹遊樂園」兒童節活動，邀請Hello Kitty、布丁狗、大寶等大型人偶同歡，現場將設置17座大型遊樂氣墊，還有酷炫VR科技體驗、摩天輪、飛行船、碰碰車，以及紙雕互動藝術講座、兒童劇、魔術秀、氣球秀等演出，今年特別引進特色貨櫃屋打造幸福滿竹之家，提供打卡地標。

縣府文化局說，滿載童書、繪本的行動書車，將在4月3日開往內灣線合興車站，當天將發送限量50張的可愛動物版悠遊卡借閱證，現場借閱1本以上的小朋友，可獲精緻小禮。當天下午則邀請傑出表演團隊「巴雀藝術」帶來繪本音樂會。

另外，4月4日有超夯「家裡『梅』大人」兒童節主題活動，在蕭如松藝術園區登場，早上安排蜜蜂生態講座，讓孩子們了解台灣蜜蜂的種類、習性，蜂類對生態和環境的貢獻，以及認識蜂產品；下午則是好玩的醃脆梅DIY手作和大樹下小市集。

竹北市公所４月2日至4日一連3天，在嘉豐五路一段的文小1預定地舉辦「幸福滿竹遊樂園」兒童節活動，現場將設置17座大型遊樂氣墊，還有酷炫VR科技體驗、兒童劇等。（竹北市公所提供）

新竹縣滿載童書、繪本的行動書車，將在4月3日開往內灣線合興車站，當天將發送限量50張的可愛動物版悠遊卡借閱證。（記者廖雪茹攝）

新竹縣傑出表演團隊「巴雀藝術」4月3日下午將在內灣線合興車站帶來繪本音樂會。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣滿載童書、繪本的行動書車，將在4月3日開往內灣線合興車站，當天下午邀請傑出表演團隊「巴雀藝術」帶來繪本音樂會。 （新竹縣政府提供）

4月4日有超夯「家裡『梅』大人」兒童節主題活動，在蕭如松藝術園區登場，早上安排蜜蜂生態講座，下午則是好玩的醃脆梅DIY手作和大樹下小市集。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法