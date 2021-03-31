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    首頁　>　新竹縣

    網路自學 透天厝住家變「大麻開心農場」

    苗栗縣一名藍姓男子涉嫌網路自學種大麻，竟透過移植分株、水耕法及土耕法等方式增殖植株，將透天厝住家打造成大麻開心農場；新竹縣警方現場共查扣大麻活株40餘株，及相關培植設備等贓證物。（記者廖雪茹翻攝）

    苗栗縣一名藍姓男子涉嫌網路自學種大麻，竟透過移植分株、水耕法及土耕法等方式增殖植株，將透天厝住家打造成大麻開心農場；新竹縣警方現場共查扣大麻活株40餘株，及相關培植設備等贓證物。（記者廖雪茹翻攝）

    2021/03/31 12:35

    ［記者廖雪茹／新竹報導］苗栗縣一名藍姓男子涉嫌網路自學種大麻，竟透過移植分株、水耕法及土耕法等方式增殖植株，將透天厝住家打造成「大麻開心農場」；新竹縣警方與刑事局共組專案小組，逮捕藍男等2名犯嫌，現場共查扣大麻活株40餘株，及相關培植設備等贓證物，全案依違反毒品危害防制條例送辦。

    新竹縣政府警察局表示，去年接獲檢舉情資，有不明人士在苗栗縣一帶種植大麻，試圖藉此牟取暴利，遂與刑事局第二大隊第一隊、北市中山警分局、新北市新莊警分局、苗栗縣大湖警分局和花蓮縣新城警分局等單位共組專案小組，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

    經數月跟監，掌握到犯嫌經常出入竹南地區某透天住宅，見時機成熟進行搜索，於該民宅二樓發現大批大麻植株。

    警方調查，藍男將大麻種植於房間廁所內，以網路自學方式，親手製造組裝設備架設培植設備，竟能透過移植分株、水耕法及土耕法等方式增殖植株。

    藍嫌將住家打造成「大麻開心農場」，專業程度令人嘖嘖稱奇，所幸專案小組見時機成熟，展開搜索，逮捕藍姓男子等2名犯嫌，現場共查扣大麻活株40餘株及相關培植設備等贓證物，防止毒品流入市面，危害民眾身心健康，全案依違反毒品危害防制條例移送苗栗地方檢察署偵辦。

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