竹縣創全國先例！ 智慧照顧即時救援 獨老5大服務升級

新竹縣政府今天舉辦記者會宣布，率全國先例，今年起推出24小時不打烊的「智慧照顧即時救援服務」，升級五大服務升級，確保獨居長者的居家生活安全。（記者廖雪茹攝）

2021/03/31 11:22

［記者廖雪茹／新竹報導］隨著社會型態，獨居長者的人數逐年攀升！新竹縣政府關切列冊的近800位獨居長者，今天舉辦記者會宣布，率全國先例，今年起推出24小時不打烊的「智慧照顧即時救援服務」，委託社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會，結合新光保全及智慧時尚公司，運用先進的智慧監控及科技定位穿戴裝置，升級五大服務，以確保獨居長者的居家生活安全。

縣府秘書長陳季媛表示，台灣65歲以上人口數有378萬人，預計5年後將會突破500萬人，進入超高齡社會，新竹縣現有7萬4千名老人，縣府超前部署，加強布建長照資源及老人福利服務，除提供津貼補助外，也重視獨居長者居家生活安全。新竹縣提供低收及中低收入獨居老人緊急救援服務已十多年，由縣府全額支付相關費用，今年更擴大一般戶獨居長者安裝緊急救援系統補助50%費用，每月費用1500元，長者負擔750元。

新光保全資深副總魏崑圳說明「五大服務升級」：

1.設備升級：使用新光保全宅端緊急救援設備，並增設無線紅外線感知器，偵測個案在宅活動狀況，進行智慧主動式的活動狀態監控。

2.服務升級：設有24小時監控服務中心，人員配置護理師及社工師24小時值班進行監控管理，提供即時且專業的客戶服務。

3.守護升級：不只關注室內安全，更打造高齡長者室外安全服務。長者配戴GPS手錶即可得知長輩所在位置及曾經到過的地方，減少獨居長者獨自外出迷路，或發生意外等危機情形。

4.健康升級：GPS手錶不僅可求救，還可量測個案的心跳、血氧等健康數值。家訪員在例行訪視時，會攜帶「行動照護包」作為行動居家健康升級服務，定期關懷獨居長者健康狀況，提早預警。

5.關懷升級：社工人員配合家庭訪視，社工會依個案需求連結相關福利資源，讓個案獲得更多關懷及適當資源。

新竹縣議員鄭美琴、縣府秘書長陳季媛和新竹縣中華照顧者關懷協會秘書長張育銓（由右到左），為長者戴上科技定位穿戴裝置。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府針對獨居長者推出「五大服務升級」，包括使用新光保全宅端緊急救援設備，並增設無線紅外線感知器，偵測個案在宅活動狀況，進行智慧主動式的活動狀態監控。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府以行動劇說明今年創新推出24小時不打烊的「智慧照顧即時救援服務」，以確保獨居長者的居家生活安全。（記者廖雪茹攝）

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