為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    周歲娃吞彈力球不治 無照保母過失判刑8月

    周歲娃吞寵物彈力球送醫不治。（記者蔡彰盛翻攝）

    周歲娃吞寵物彈力球送醫不治。（記者蔡彰盛翻攝）

    2021/03/30 21:07

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕沒有合格保母證書的新竹縣賴姓婦人，在家受託照顧剛滿周歲的男嬰，卻疏忽將給寵物狗咬玩的彈力球，放在男嬰觸手可及之處，結果男嬰誤吞後，延至21天仍不治死亡，新竹地院依過失致死罪判處賴女徒刑8月。

    判決書指出，40歲的賴女未領有保母人員技術士證，亦未向主管機關辦理托育服務登記，即自2019年12月間起以每月1萬2千元代價，在新竹縣竹東鎮住處照顧剛滿週歲的柯姓嬰孩。

    賴女本應注意居家照顧嬰孩時，在嬰孩身邊不可留存任何危及嬰幼兒安全危險物品，且應隨時注意所照顧嬰幼兒身體狀況，竟疏未注意，擺放供寵物咬食的彈力球給自己的寵物狗咬玩。

    去年8月24日晚間6點多，賴女在浴室幫柯姓男嬰洗完澡後，在處理其他家務時，未注意男嬰有無拿取危險物品及其身體與呼吸狀況，男嬰拿取並吞食該彈力球，致梗塞呼吸道發生窒息情形，經賴女發現男嬰臉色、嘴唇發青，乃向消防救護人員求助，經將男嬰送往新竹馬偕醫院住院救治，仍因呼吸性休克致缺腦性病變導致多器官衰竭，於去年9月14日死亡。

    案經賴女坦白承認，法官審酌她未取得合格居家式托育服務證照，即接受委託照顧男嬰，且為此照顧本應有較高的注意義務，卻仍因過失導致男嬰死亡，對被害人家屬造成無可彌補創傷，犯行所生危害不輕，惟念其犯後坦承犯行，與家屬成立和解，且已履行部分賠償責任，最後法官依過失致死罪判刑8月，緩刑3年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    保母不知娃吞彈力球 搏死神21天1歲半童走了
    2020/09/16 09:25

    保母不知娃吞彈力球 搏死神21天1歲半童走了
    保母不知娃吞彈力球／搏死神21天 1歲半童走了
    2020/09/16 05:30

    保母不知娃吞彈力球／搏死神21天 1歲半童走了

    2021房市話題升溫　大台中熱度不減
    母違規收托罰6千 女兒現身再被罰6萬
    2019/02/23 18:41

    母違規收托罰6千 女兒現身再被罰6萬
    3月大男嬰背、左臀腿燙傷 無照保母自己燙到才知是熱水
    2019/02/21 18:27

    3月大男嬰背、左臀腿燙傷 無照保母自己燙到才知是熱水

    Open Studio數位影音新勢力
    巴頭、灌煙、不讓睡…情侶收錢顧童 狠虐致死
    2018/12/13 06:00

    巴頭、灌煙、不讓睡…情侶收錢顧童 狠虐致死
    巴頭灌煙令人髪指 情侶檔無照保母虐死童判刑12年
    2018/12/12 13:30

    巴頭灌煙令人髪指 情侶檔無照保母虐死童判刑12年
    新竹縣今日熱門
    竹縣義民中學董事會改選 義民廟董事抗議
    2021/03/24 05:30

    竹縣義民中學董事會改選 義民廟董事抗議

    拚不限水 桃竹苗5水庫實施人工增雨
    2021/03/24 09:28

    拚不限水 桃竹苗5水庫實施人工增雨 影片

    Hello Kitty、布丁狗迷尖叫！竹北兒童節4/2起連玩3天
    2021/03/24 10:42

    Hello Kitty、布丁狗迷尖叫！竹北兒童節4/2起連玩3天

    棧橋遭落石砸毀！霞喀羅步道中斷 遊客須定點折返
    2021/03/24 11:34

    棧橋遭落石砸毀！霞喀羅步道中斷 遊客須定點折返

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播