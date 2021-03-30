感謝「人間菩薩」 楊文科頒獎表揚6名資深社工

4月2日社工日來到前，新竹縣長楊文科（中）頒獎表揚20多年持續協助縣內邊緣、弱勢家庭的6名「人間菩薩」。（記者黃美珠攝）

2021/03/30 11:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕4月2日是一年一度的社工日，分別來自財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所、財團法人台灣世界展望會以及財團法人現代婦女基金會駐新竹地院家暴服務處暨家事服務中心的6名資深社工：熊文玉、潘淑媛、李佳惠、黃錦玲、江秀慈以及陳秀鳳，服務新竹縣邊緣、弱勢家庭的兒童、少年或受暴婦女超過20年，縣長楊文科今天感謝她們像「人間菩薩」般長期聞苦伸援，公開表揚給予感謝。

縣府社會處處長李國祿說，這6名社工除了陳秀鳳專責服務家暴案件受害人，其他多是針對弱勢家庭的兒童、少年給予扶助。

她們中最慢入行的江秀慈也已經有19年又3個月的服務經驗，最資深的熊文玉、潘淑媛都已經超過了27年。其他3人也救苦、救急新竹縣鄉親長達22年到24年不等。

她們中有人被受扶助對象倚賴如至親，甚至被設定為他們的緊急聯絡人。也有人在協助受暴兒少遠離酗酒家長的陰影時，一度慘遭暴力相逼，但依舊沒有被嚇倒而退縮。

還有人因為所服務的家庭有黑道的背景，在努力幫助受扶助人脫離前述環境爭取新生時，曾經驚險地跟受助家庭躲在一起直到獲救脫困。

儘管如此，她們不怕險、不畏難，繼續在社會最幽暗的角落默默發光，除了給弱勢、邊緣或高風險家庭陪伴，也把社會資源帶入，點亮這些家庭成員們未來的人生路。

4月2日社工日來到前，新竹縣長楊文科（中）頒獎表揚20多年持續協助縣內邊緣、弱勢家庭的6名「人間菩薩」。（記者黃美珠攝）

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